Prieskum: Zamestnanci chcú mať pri organizovaní práce viac flexibility

Bratislava 14. júla (TASR) - Viac ako polovica (51 %) zamestnancov, ktorí na Slovensku v súčasnosti využívajú prácu z domu, to vníma ako samozrejmosť a 13 % si bez home office nevie svoju prácu ani predstaviť. Nechcú prísť o túto možnosť, aj keď zamestnávatelia po pandémii tlačia na návrat ľudí do kancelárií. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnej agentúry Grafton, do ktorého sa zapojilo 798 respondentov z celej Slovenskej republiky.



Na druhej strane, po pandemickom rozšírení práce z domu firmy podľa Graftonu zistili, že home office môže mať na zamestnancov vo viacerých profesiách aj negatívny vplyv, či už ide o tímovú spoluprácu alebo ich psychickú pohodu. Niektorí zamestnávatelia to vnímajú aj z pohľadu výkonnosti a väčšej kontroly svojich zamestnancov.



"V mnohých odvetviach bude teda aj v budúcnosti zrejme najlepšou cestou hybridný model, kedy zamestnanci striedajú prácu z domu a z kancelárie. Podľa našej analýzy pracovného trhu dnes už praktizuje prácu výhradne z domu menej ako desatina zamestnancov - presnejšie 7 %. Najviac je ich pritom v oblasti IT, až 27 %. Naopak, výhradne v kanceláriách môžeme najčastejšie nájsť zamestnancov z oblasti obchodu a marketingu, a to až 60 %," priblížila marketingová riaditeľka Grafton Slovakia Jitka Kouba.



Zamestnanci sú podľa agentúry v súčasnosti z množstva práce čoraz viac vyčerpaní. Preto sa u nich viac ako kedykoľvek predtým prejavuje potreba nastaviť si rovnováhu medzi prácou a voľným časom. Približne dve tretiny pracovníkov z oblasti ľudských zdrojov, administratívy, práva, financií, obchodu či marketingu a tri štvrtiny pracovníkov v oblasti IT na to podľa prieskumu využívajú aj niektorý z variantov pracovnej flexibility, vďaka ktorej získajú čas pre seba, svoju rodinu či na starostlivosť o domácnosť.



Určité formy prispôsobenia pracovného času majú k dispozícii aj pracovníci výroby. Ide najmä o možnosť nadpracovať si hodiny či pružný začiatok a koniec pracovnej doby. Hoci flexibilný pracovný čas a home office patria podľa Graftonu medzi najžiadanejšie benefity, zamestnávatelia ich poskytujú v omnoho menšej miere, než by si ich zamestnanci želali.



"V tomto smere sú na tom najhoršie zamestnanci z radov bielych golierov, teda pracujúci v kanceláriách, mimo zamestnancov IT. Možnosť pracovať z domu alebo flexibilný pracovný čas by privítalo viac než 90 % z nich, zo strany zamestnávateľov im však túto možnosť poskytuje len niečo viac ako polovica. Takmer pre všetkých je pritom možnosť organizovať si svoj pracovný čas slobodnejšie mimoriadne dôležitá," doplnila Kouba.