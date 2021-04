PRIESKUM: Zamestnanci preferujú finančný príspevok na stravu

Bratislava 16. apríla (TASR) - Zamestnanci, ktorí zvažujú výber medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami či gastrokartou, by si častejšie zvolili finančný príspevok. Vyplýva to z marcového online prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorého cieľovou skupinou boli zamestnanci s nárokom na príspevok na stravu.



Ako ďalej informovala Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), podľa prieskumu by tak urobilo 54 % z nich. Tento predpoklad sa potvrdzuje aj v praxi. Z tých, ktorí už dostali na výber, uprednostnilo finančný príspevok 57 % zamestnancov.



"Napriek tomu, že proces výberu formy stravného u zamestnancov je iba na začiatku, potvrdzuje sa, že ľudia chápu a oceňujú viaceré nezanedbateľné výhody, ktoré im finančný príspevok na stravu prináša. Neprekvapuje preto, že ho zamestnanci uprednostňujú," uviedol Martin Krajčovič, predseda SAMO.



Obchodníci združení v SAMO spolu zamestnávajú viac ako 30.000 ľudí, problematika výberu sa ich podľa Krajčoviča tak bezprostredne dotýka. Nielen ako zamestnávateľov, ale aj ako obchodníkov, ktorí vo svojich predajniach prijímajú od zákazníkov platby aj v podobe stravných lístkov. Ich emitentom – teda spoločnostiam, ktoré ich vydávajú – musia za kúpu stravných lístkov, respektíve za ich spätný výkup, platiť nemalé sumy.



"Naši členovia zaplatia iba na províziách emitentom približne 15 miliónov eur ročne. To sú prostriedky, ktoré namiesto toho, aby sa použili na zvyšovanie platov alebo nové investície, tak idú ako provízie emitentom gastrolístkov, aby vymenili papieriky za peniaze," uviedol Krajčovič.



SAMO preto privítalo možnosť výberu hotovosti namiesto gastrolístka, pretože stravné lístky predstavujú mimoriadnu finančnú, ale aj administratívnu záťaž. A to nielen pre obchodníkov, ale aj zamestnávateľov aj gastrosektor. "Takéto poplatky znášajú, žiaľ, aj gastroprevádzky, ktoré sú dnes na pokraji prežitia pre pandémiu. Výber hotovosti pred gastrolístkom preto prináša nielen benefit pre zamestnancov, ale aj zamestnávateľov a tiež gastroprevádzky. Tie si zaslúžia väčšiu podporu, a nie ďalšie poplatky za gastrolístky," dodal Krajčovič.



Dodal, že možnosť výberu schválila Národná rada SR v novele Zákonníka práce, ktorá za stanovených podmienok umožňuje zamestnancom od 1. marca 2021 vybrať si medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravnými lístkami.