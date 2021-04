Prieskum: Zamestnávatelia dávajú nadštandardné stravné aj počas krízy

Bratislava 13. apríla (TASR) - Zamestnávatelia dávajú zamestnancom nadštandardné stravné aj počas krízy. Vyplýva to z prieskumu Asociácie moderných benefitov (AMOBE).



Počas celého roku 2020 im totiž poskytovali zamestnávatelia príspevok na stravu vyšší ako zákonné minimum. Pri stravných kartách išlo podľa prieskumu v priemere o 4,06 eura na deň, pri stravných lístkoch o 4,10 eura na deň.



AMOBE pripomenulo, že rast stravného je do konca roku 2021 na Slovensku zmrazený, minimálne stravné zostáva na úrovni 3,83 eura.



"Zamestnávatelia na Slovensku sú vo všeobecnosti štedrejší, ako im prikazuje zákon. Vidieť to aj na štatistikách za minulý rok, kde aj v mesiacoch s najnižšou priemernou stravnou jednotkou na deň to bolo stále viac ako zákonné minimum a viac ako v rovnakom období roku 2019," povedal Štefan Petrík, prezident AMOBE.



Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity vrátane papierových a elektronických stravných lístkov pre viac ako 770.000 zamestnancov pracujúcich u takmer 35.000 zamestnávateľov a SZČO.