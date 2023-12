Prieskum: Zamestnávatelia na východe Slovenska plánujú rekordné nábory

Bratislava 14. decembra (TASR) - Slovenské firmy plánujú začiatkom roka 2024 silné nábory, pričom na východe Slovenska prekonávajú náborové plány zamestnávateľov mnohoročné rekordy. Vyplýva to z pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko, vykonaného na vzorke 510 zamestnávateľov. Zamestnávatelia v susedenej ČR a Maďarsku patria podľa prieskumu k najmenej optimistickým a sú "na chvoste" aktuálneho svetového rebríčka.



"Zamestnávatelia v Európe sú z celosvetového pohľadu stále najopatrnejší a očakávajú miernejšie nábory ako podniky v iných častiach sveta. Na Slovensku však patria náborové plány zamestnávateľov na nasledujúci štvrťrok k najvyšším, aké sme zaznamenali za niekoľko rokov. Vyššie boli len v prvom kvartáli roku 2022," spresnila generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.



Čistý index trhu práce na Slovensku, čo je rozdiel medzi počtom zamestnávateľov, ktorí predpokladajú zvýšenie počtu zamestnancov, a takých, ktorí očakávajú zníženie ich počtu, očistený o sezónne výkyvy dosahuje úroveň +17 %. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom je to nárast o dva percentuálne body (p. b.), medziročne nárast o 11 p. b.



Z prieskumu tiež vyplýva, že 32 % slovenských zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov a zamestnankýň, 17 % predpokladá pokles a 46 % neočakáva žiadnu zmenu, zvyšní sa nevyjadrili.



Firmy, ktoré pôsobia v oblasti dopravy, logistiky a automotive, plánujú vytvoriť najviac nových pracovných miest (čistý index trhu práce +27 %). V porovnaní s minulým štvrťrokom je to nárast až o 16 p. b., medziročne ide o nárast o 17 p. b. Výraznejšie nábory plánujú aj spoločnosti v sektore komunikačných služieb (+20 %), ktorý medziročne narástol o 35 p. b.



Zamestnávatelia vo všetkých regiónoch Slovenska plánujú prijímať viac ľudí, ako prepúšťať. Najsilnejšie nábory očakávajú zamestnávatelia na východnom Slovensku, kde čistý index trhu práce dosahuje +19 %. V Bratislave a na západnom Slovensku dosahuje čistý index trhu práce zhodne +16 %. Najslabšie nábory plánujú spoločnosti na strednom Slovensku (+4 %), kde čistý index trhu práce medzikvartálne klesol o 7 p. b. a medziročne narástol o 8 p. b.