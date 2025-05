Prieskum: Záujem o dotácie na obnovu domov rastie, ľudí brzdia peniaze

Bratislava 13. mája (TASR) - Záujem o štátnu dotáciu na energetickú obnovu rodinných domov rastie. V prieskume platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) svoj záujem vyjadrilo 170.000 domácností v rodinných domoch. Ďalších 490.000 domácností dotáciu zvažuje. Viacerých však brzdí nedostatok prostriedkov na predfinancovanie renovácie. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre BPB vypracovala agentúra Focus na prelome januára a februára na vzorke 1015 vlastníkov rodinných domov starších ako 10 rokov. Výsledky prieskumu BPB odprezentovala v utorok.



Podľa BPB sú štátne dotácie dôležitým impulzom pre obnovu budov. Prieskum ukázal, že program Obnov dom pozná 88 % respondentov a pozitívne ho hodností 56 % vlastníkov rodinných domov. Najväčšou bariérou pri obnove domov je pre vlastníkov nedostatok finančných zdrojov a administratívna náročnosť získania dotácie. Avšak, deväť z desiatich vlastníkov starších domov podporuje pokračovanie dotačných schém aj po roku 2026.



„Najväčší záujem je o zateplenie. Výmena okien, tam je nejakých 70.000 metrov štvorcových vymenených okien. Čo sa týka tepelných čerpadiel, tam asi 10 % všetkých projektov si zavádza tepelné čerpadlo, čo je tiež pozitívne,“ zhodnotil Richard Švirk zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Pripomenul, že žiadať o dotáciu na obnovu rodinného domu možno v dvoch programoch, a to v programe Obnov dom určenom na komplexnú obnovu a v programe Obnov dom mini.



Podľa Martina Jesného z Národnej koordinačnej a implementačnej autority (NIKA) prieskum ukázal, že domácnosti o programe Obnov dom vedia a prípadne ho zvažujú. „Už samotný prieskum a dáta Budov pre budúcnosť ukazujú, aj z verejných štatistík, že tento nástroj je potrebný a bude potrebný aj naďalej. Ak sa má dosiahnuť tempo obnovy budov 3 % ročne, bude treba tie zdroje nielen zachovať, ale dokonca navyšovať,“ uviedol Jesný.



Odborníci otvorili aj tému ďalšieho fungovania podpory obnovy budov z verejných zdrojov, keďže program Obnov dom má po roku 2026 skončiť. Podľa Jesného by mohlo pri čiastkovej obnove rodinných domov pomôcť financovanie z modernizačného fondu, ďalším nástrojom by mohol byť aj sociálno-klimatický fond, ktorý je podľa neho vo vysokom štádiu prípravy.