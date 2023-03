Prieskum: Záujem o dotáciu na obnovu domov má až 80 000 majiteľov

Bratislava 17. marca (TASR) – V najbližších dvoch rokoch plánuje obnoviť svoj dom s využitím štátnej dotácie až 80.000 majiteľov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý začiatkom roka pre platformu Budovy pre budúcnosť zrealizovala agentúra Focus. Zvýšenie miery dotácie v novej výzve rezortu životného prostredia preto platforma považuje za zbytočné a z hľadiska verejných prostriedkov za nehospodárne, uviedla v piatok riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.



"Podľa nášho prieskumu z januára približne 80.000 vlastníkov rodinných domov, ktorí chcú v najbližších dvoch rokoch obnovovať svoj dom, plánuje využiť štátnu dotáciu. Obavy, že cieľ obnoviť 30.000 rodinných domov do roku 2026 nesplníme, sú teda predčasné. Záujem o dotačnú schému je obrovský," uviedla Nikodemová.



Platforma však oceňuje, že ministerstvo zachovalo motivačný princíp odmeny pri ambicióznych obnovách. Ak žiadateľ zrealizuje opatrenia na úsporu primárnej energie nad 60 %, má nárok na bonus vo výške 4000 eur a môže takto získať finančný príspevok až do výšky 19.000 eur.



Prieskum tiež ukázal, že až 75 % opýtaných o schéme Obnov dom už počulo alebo si dokonca študovalo podmienky. "Pre porovnanie, kým v roku 2020 plánovalo vtedajšiu dotačnú schému využiť len tri percentá opýtaných, v aktuálnom prieskume záujem o dotáciu deklarovalo až 44 % opýtaných," doplnil Richard Paksi, analytik platformy.



Najväčší problém, ktorý bráni plynulosti čerpania, momentálne vidí platforma v procesoch spracovania žiadostí a uzatvárania zmlúv. Žiadostí o dotáciu je evidovaných 3581, no Slovenská agentúra životného prostredia zatiaľ rozhodla o 158 žiadostiach. Z toho bolo 102 úspešných a 56 neúspešných žiadateľov.



"Je tu obrovská diera a je namieste pýtať sa, ako chce tieto medzery vedenie ministerstva a SAŽP pri ďalších výzvach odstrániť. Zlepšenie procesov a jasné lehoty na odpoveď žiadateľovi, na uzavretie zmluvy a na preplatenie faktúr sú totiž pre úspešnosť čerpania prostriedkov absolútne kľúčové a budeme k týmto problémom iniciovať ďalšie pracovné stretnutia," dodala Nikodemová.