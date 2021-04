Prieskum: Záujem o nových zamestnancov je najnižší za 15 rokov

Bratislava 17. apríla (TASR) – Firmy na Slovensku sa zatiaľ veľmi nechystajú prijímať nových zamestnancov. Zo vzorky približne 1000 firiem pôsobiacich na Slovensku zvažuje nábor nových zamestnancov len približne 23 %. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Elanor Slovakia, ktorá dodáva informačné systémy pre oblasť ľudských zdrojov.



"Je to najnižšia hodnota za ostatných 15 rokov. Firmy sú v dôsledku dopadov pandémie a nejasného ekonomického vývoja viac ako opatrné," poznamenal country manažér spoločnosti Ivan Zizič. Podľa prieskumu chce 15 % firiem v druhom polroku prepúšťať. "Zvyšných 63 % spoločností zatiaľ vyčkáva na výhľad ekonomiky a stav uvoľňovania opatrení v dôsledku pandémie. V prípade nepriaznivých výhľadov je predpoklad, že z tejto masy sa prikloní 10 až 25 % firiem k ďalšiemu prepúšťaniu," konštatoval.



Jednou z hlavných tém prieskumu bol dopad pandémie nového koronavírusu a protipandemických opatrení na obsah a zodpovednosť pracovných pozícií vo firmách. "Najviac sa zmena dotkla sektoru IT a centier zdieľaných služieb, ako aj bankovníctva. Spomínané odvetvia prešli takouto zmenou až v 56 % v sektore IT a centier zdieľaných služieb a 64 % v bankovom sektore," spresňoval Zizič.



Bankovníctvo zrýchlilo digitalizáciu produktov a služieb, ako aj komunikáciu a z toho dôvodu z aktuálnej situácie čerpá výhody. "Ďalšími najviac dotknutými sektormi bol retail, kde až 33 % firiem prešlo zmenou obsahu a zodpovednosti pracovných pozícií, a následne stavebníctvo a výroba. Tam prešla zmenou každá štvrtá spoločnosť," vyčíslil odborník.



Koronakríza zmenila nazeranie firiem na typy benefitov pre zamestnancov a zvažovanie ich rozširovania. Benefitný program neplánuje rozširovať 92 % firiem. Firmy tiež prechádzajú z pravidelných odmien na odmeny výkonnostné. "Počet firiem, ktoré redukovali bonusové zložky mzdy, je 52 %. Zvyšných 48 % zatiaľ odmeňovanie ponechali," dodal Zizič.



Podľa prieskumu situácia posilnila pozície HR manažérov vo firmách. "Len 27 % spoločností ešte stále nemá HR manažéra ako člena strategického rozhodovacieho orgánu vo firme. Naopak, viac ako dve tretiny, teda 73 % oslovených, tak už urobilo," uviedol Zizič. Posilnil sa aj trend zúženia organizačnej štruktúry a využívania rozhodovania a riadenia na úrovni funkčných celkov vo firmách. Približne 64 % spoločností sa snaží okresať manažérske štruktúry.