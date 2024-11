PRIESKUM: Záujem žien o investovanie rastie, sú viac konzervatívne

Bratislava 10. novembra (TASR) - Záujem žien o investovanie na Slovensku rastie, stále sú však v tejto oblasti viac konzervatívne ako muži. Ochotu začať pravidelne investovať deklarovali dve tretiny opýtaných žien, pričom viac ako 22 % by bolo ochotných takto pravidelne zhodnocovať sto a viac eur. Ďalších 44 % sa vyjadrilo, že by boli ochotné odložiť si a investovať aspoň nejakú čiastku od jedného do sto eur, vyplynulo z prieskumu spoločnosti Across Private Investments.



"Kým sa ženy rozhodnú investovať, chcú poznať tak výnosy, ako aj potenciálne riziká. Veľmi dôležitá je pre ne stabilita, takže investície vyhodnocujú v kontexte svojich potrieb. Ak už zainvestujú, sú rozvážnejšie ako muži. Pri výkyvoch trhov menej podliehajú panike a tento prístup im prináša dlhodobo stabilné výnosy. Ženy zároveň často vnímajú investovanie nielen ako spôsob zhodnocovania svojich prostriedkov, ale aj ako príležitosť prispieť k pozitívnym spoločenským zmenám. Preto ich čoraz viac pri investovaní oslovujú zelené a spoločensky zodpovedné projekty," priblížila Jarmila Tatarčiaková zo spoločnosti.



V súčasnosti by malo investovanie využívať približne 35 % obyvateliek Slovenska. Tento nízky podiel je podľa spoločnosti spôsobený viacerými faktormi, napríklad platovou nerovnosťou, potrebou žien mať peniaze okamžite k dispozícii pre prípad neočakávaných udalostí alebo ich pocit, že investovaniu nerozumejú.



Na našom území ide v prípade investovania najčastejšie o ženy, ktorých manželia alebo ony samy začali podnikať v deväťdesiatych rokoch minulého storočia a v súčasnosti tento majetok zhodnocujú, uviedla spoločnosť. Druhou skupinou by mali byť ženy vo veku od 40 do 59 rokov s vyšším vzdelaním, ktoré sú viac aktívne v biznise a v manažérskych funkciách. Vďaka vyšším zárobkom by si tak mali dokázať tvoriť väčšiu rezervu a mať voľné prostriedky, ktoré môžu zainvestovať.



S rastúcim záujmom a zlepšovaním finančnej gramotnosti by mala byť úloha žien na trhu s investíciami postupne čoraz väčšia. Ako investorky majú ženy často iný pohľad na investovanie ako muži, mávajú odlišné priority a zameriavajú sa na iné ciele, doplnila spoločnosť. Podľa nej si teda ženy v tomto zmysle vyžadujú aj inú formu komunikácie zo strany finančných inštitúcií. "Ženy sú samostatná cieľová skupina, ktorá si vyžaduje osobitý prístup, ktorý zohľadňuje ich špecifické požiadavky a životné situácie," uzavrela Tatarčiaková.