Prieskum: Zdražovanie stavebnín môže stavby predražiť skoro o tretinu

Bratislava 5. decembra (TASR) - Zdražovanie stavebných materiálov pocítilo 96 % slovenských stavebných firiem. Stavby môžu pre to zdražieť aj o 31 %. Ukázal to prieskum spoločnosti CEEC Research a jej generálneho partnera Považská cementáreň Ladce. Stavebníci preceňujú pripravované aj realizujúce sa stavby a väčšinou nemajú takéto situácie zmluvne ošetrené. Prieskum tiež ukázal, že stavebníci odsúvali realizáciu stavieb, lebo preceňovali a čelili nedostatku materiálu.



Zdražovanie stavebných materiálov sa podľa prieskumu prejavuje v cenách u 85 % opýtaných stavebných spoločností. Práve títo stavebníci avizujú možný nárast cien stavieb skoro o tretinu. Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika budú ceny väčšiny základných stavebných materiálov rásť aj naďalej, príčinou je aj európska zelená dohoda. "Výroba základných stavebných materiálov, napríklad cementu, tehál, ocele, plastových výrobkov, je energeticky aj ekologicky náročná a prechod na nulové emisie bude v nasledujúcich rokoch výrazne dvíhať výrobné náklady týchto materiálov," poznamenal Kováčik a vyzval vládu, aby sa tomuto problému venovala.



"Enormné zvýšenie cien energií sa v stavebníctve naplno prejaví až v budúcom roku. Už dnes rozpočtári na stavbách v privátnom sektore reagujú na tieto signály a prehodnocujú svoje kalkulácie," poukázal na ďalší problém so zdražovaním predseda cementárne Anton Barcík. Upozornil, že ak štát nezareaguje, ohrozené je dokončenie významných stavieb, ako sú diaľnice, rýchlostné cesty či železnice.



Firmy teda preceňujú. Zhotovitelia sa snažia preniesť zvýšenie cien na objednávateľa. "Situácia zatiaľ nie je veľmi jasná. Verejní obstarávatelia nemajú peniaze a bez nich o požiadavke zhotoviteľov nerozhodnú," poznamenal riaditeľ spoločnosti HBH Viliam Piták.



Prieskum ukázal, že takmer v troch štvrtinách prípadov firmy nemajú zazmluvnené opatrenia proti podobným situáciám súvisiacim s nečakaným zdražovaním. Zazmluvnené podobné situácie má len 11 % respondentov. Viaceré firmy uviedli ako dôvod absencie zmluvných riešení takýchto problémov napríklad legislatívne obmedzenia v prípade zákaziek zadávaných verejným sektorom.