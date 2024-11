Prieskum Združenia výrobcov murovacích materiálov

Bratislava 29. novembra (OTS) - Podľa najnovšieho prieskumu Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) slovenskí spotrebitelia pri výbere stavebného materiálu z akého plánujú postaviť dom preferujú murovacie materiály pred drevom. Spájajú si ich s prednosťami ako odolnosť voči požiarom a murovacie materiály by uprednostnili aj pre ich tepelnoizolačné vlastnosti. Pre 74,5 % z celkového počtu opýtaných je dôležitá zdravotná nezávadnosť materiálov. Z prieskumu tiež vyplýva, že len 38 % spotrebiteľov sa zaujíma o celkový dopad stavby na životné prostredie a o recykláciu po skončení jej životnosti.ZVMM počas novembra realizovalo medzi Slovákmi na sociálnych sieťach prieskum, v ktorom zisťovalo postoje ľudí k jednotlivým stavebným materiálom a ich vlastnostiam. V rámci prieskumu sa zástupcovia ZVMM zaujímali, aké stavebné materiály spotrebitelia preferujú, na základe akých parametrov sa rozhodujú pre materiál svojej stavby (cena, odolnosť, životnosť, dopad na životné prostredie a iné) a s akými vlastnosťami si jednotlivé stavebné materiály spájajú (zdravé bývanie, odolnosť voči požiaru, hodnota na realitnom trhu a iné). Celkovo sa do prieskumu počas novembra zapojilo 325 respondentov.Na základe údajov Štatistického úradu SR z roku 2024 aj napriek určitému trendu stavieb s drevenou stĺpikovou konštrukciou nazývaných aj drevodomy stále na slovenskom trhu dominuje výstavba murovaných domov. Podľa novembrového prieskumu ZVMM Slováci celkovo kladú dôraz na kvalitatívne vlastnosti domu, akými sú tepelnoizolačné vlastnosti a odolnosť voči požiarom.vysvetľujePrieskum tiež ukázal, že 25 % respondentov uprednostňuje ľahké drevené stĺpikové konštrukcie, zatiaľ čo 12 % preferuje celodrevené stavby, ako sú napríklad zruby. Z prieskumu je tiež zjavné, že moderné domy s konštrukciami z dreva sú spotrebiteľmi vnímané ako cenovo dostupnejšie, rýchlejšie na výstavbu a zdravšie.poukazuje na výsledkyEkologické a recyklačné aspekty stavebných materiálov majú pre väčšinu respondentov nízku prioritu – bez ohľadu na to či preferujú murovaný dom, alebo drevostavbu. Celkový dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu stavby považuje za veľmi dôležitý celkovo 38,2 % opýtaných, zatiaľ čo 16 % ho nepovažuje za podstatný vôbec. Ešte nižší záujem bol zaznamenaný pri možnosti recyklácie po skončení životnosti alebo demolácie domu – tento parameter je kľúčový len pre 28,9 % respondentov. Tento trend naznačuje, že ekologická záťaž stavieb nie je pre väčšinu Slovákov prioritou, bez ohľadu na výber stavebného materiálu.komentujeVýber stavebného materiálu je pre slovenských spotrebiteľov komplexným rozhodovaním, kde na popredné miesto vystupujú vlastnosti ako životnosť, energetická úspornosť a zdravotne nezávadné prostredie v dome. Murované materiály sa v tomto smere stále tešia vysokej obľube, pretože spĺňajú kritériá, ktoré ľudia považujú za najdôležitejšie, a to podľa energetických štandardov a v súlade s legislatívou.Zaujímavým zistením prieskumu je aj to, že 43 % ľudí považuje za veľmi dôležitú hodnotu stavby na realitnom trhu, v čom jednoznačne vedú murovacie materiály, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou až okolo 100 rokov.uzatvára