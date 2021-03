Prieskum: Ženy majú na výplatnej páske o štvrtinu menej ako muži

Bratislava 8. marca (TASR) - Rozdiel medzi pracujúcim mužom a pracujúcou ženou na Slovensku je predovšetkým v platovom ohodnotení. Vyplýva to zo štatistík a spoločnej analýzy portálov Platy.sk a Profesia.sk. Celkový priemerný plat ženy aj so všetkými finančnými odmenami, prémiami a bonusmi predstavuje aktuálne 1230 eur. Podľa platového portálu zarobí muž o takmer štvrtinu viac (1632 eur).



Jednou z príčin mzdovej nerovnomernosti sú podľa analýzy aj iné pracovné preferencie. Na Slovensku sú odvetvia, v ktorých má prevahu jedno pohlavie. Pri ženách sú to sektory, ako zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, administratíva či ekonomika, financie a účtovníctvo. Naopak, najčastejšie reakcie od mužov na pracovnom portáli získavajú telekomunikácie, elektrotechnika, energetika a strojárstvo. Podľa analýzy sú v sektoroch, kde dominujú ženy platy v priemere nižšie.



Ďalším z faktorov, ktoré majú vplyv na platové rozdiely medzi ženami a mužmi je materská dovolenka. Kým ženy sú niekoľko rokov na materskej dovolenke, ich mužskí kolegovia naberajú v pracovnom živote skúsenosti, s čím súvisí aj platový progres. Dáta portálu na porovnávanie platov potvrdzujú, že medzi ženami a mužmi sú na Slovensku mzdové rozdiely aj na rovnakých pracovných pozíciách. Počas minulého roka zarábali manažérky reklamačného oddelenia v priemere 1439 eur. Muži na tejto pozícii zarobili oproti ženám o tretinu viac. Rozdiely vidieť aj pri pozíciách HR koordinátor (rozdiel 26 %), šéfredaktor (rozdiel 25 %) či dokladač tovaru (rozdiel 17 %).



Analýza sa zamerala aj na vývoj záujmu žien o pracovné ponuky v dvoch sektoroch s najvyššími platmi. V informačných technológiách (IT) aj vo vrcholovom manažmente na Slovensku je stále dominancia mužov. Prvé dva mesiace roka 2021 priniesli nárast v záujme uchádzačiek o IT. Kým vlani tvorili ženy spomedzi kandidátov o tieto pozície 16,8 %, počas januára a februára podiel stúpol o štyri percentá.