PRIESKUM: Ženy pracujú o 2 mesiace dlhšie,aby dosiahli odmeny ako muži

Bratislava 17. októbra (TASR) - Aktuálny rozdiel v mzdách medzi pohlaviami na Slovensku dosahuje 18,8 %, zatiaľ čo priemer v EÚ je 13 %. Vyplýva z toho, že ženy musia pracovať o približne dva mesiace dlhšie než muži, aby dosiahli rovnaké ročné odmeny. Údaje vychádzajú z prieskumu agentúry 2muse, na čo upozornilo združenie Akčné ženy na ich utorkovej konferencii.



Prieskum taktiež ukázal, že vyjednávanie platu je pre ženy čoraz nepríjemnejšie. "Ženy sa cítia nepríjemnejšie v porovnaní s mužmi, avšak rozdiel nie je štatisticky signifikantný. V porovnaní s rokom 2017 sa Slovenky cítili nepríjemnejšie o takmer 10 %, pričom, naopak, muži majú v porovnaní relatívne stabilné hodnoty," uviedla Patrícia Kollár z prieskumnej agentúry.



V porovnaní so ženami takmer dvojnásobok mužov podľa prieskumu deklaruje, že sa im zvýšenie platu získať podarilo. Ženy sa obávajú takmer dvojnásobne viac vyjednávať o svojom plate ako muži, pričom spokojnosť s aktuálnym platom je takmer totožná.



To, že ženy nemajú po návrate z materskej dovolenky v zamestnávateľovi dostatočnú podporu, si myslí 57 % respondentov. Marcela Krajčová zo spoločnosti Philip Morris uviedla, že po dlhšej dobe na materskej dovolenke by mali byť ženy brané v zamestnaní ako nováčikovia, a preto by mali prejsť adaptačným procesom. Potrebný je podľa nej aj individuálny prístup.



Ženy, ktoré sa po materskej vracajú do práce, podľa Dany Miňovej z MH Teplárenský holding nemajú záujem vrátiť sa na rovnaké pozície. "Stretávame sa s tým, že ženy využijú moment, aby dostali odstupné a neprijímajú takéto miesta. Aktivitu netreba čakať len od zamestnávateľa," dodala.



Ženy by podľa hlavnej štátnej radkyne rezortu práce Veroniky Čabi mali žiadať rovnakú mzdu, keďže je na to legislatíva na Slovensku dobre nastavená. "Je to o nás, musíme si nastaviť rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty a ísť skôr do aplikačných vecí, pretože teória je nastavená dobre, ale aplikácia a vymožiteľnosť je na tom horšie," uzavrela.