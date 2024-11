Prieskum: Ženy vlastnia menej kryptomien ako muži, záujem je vyrovnaný

Bratislava 4. novembra (TASR) - Kryptomeny vlastní dvakrát viac mužov ako žien, avšak miera záujmu o investovanie do krypta je medzi mužmi a ženami takmer vyrovnaná. Kryptomeny vlastní viac ako pätina mužov (21 %), čo je takmer dvojnásobne viac ako ženy (11 %), záujem o kryptomeny však má až 54 % mužov a 46 % žien. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu, ktorý uskutočnila BITmarkets Academy v spolupráci s agentúrou Ipsos a na ktorom sa zúčastnilo vyše 1550 respondentov z vybraných európskych trhov vrátane Slovenska.



Ženy sú podľa prieskumu pritom otvorenejšie vzdelávaniu a viac ako polovica z nich by pred tým, ako sa pustia do investovania, najprv absolvovala odborné vzdelávanie alebo kurz. Ženy sú pri investovaní opatrnejšie, ale s rastúcimi znalosťami sa môžu viac zapájať aj do obchodovania s kryptomenami.



"Prieskum potvrdzuje, že podobne ako v iných oblastiach investovania sú aj pri kryptomenách aktívnejší muži, ktorí sú ochotnejší riskovať a majú väčšiu tendenciu skúšať nové technológie. Pozitívnym zistením však je, že potenciálny záujem žien o kryptomeny je takmer na rovnakej úrovni ako u mužov a ženy sú dokonca viac ochotné investovať čas do vzdelávania pred tým, ako sa pustia do novej oblasti pri investovaní. V budúcnosti tak môžeme očakávať silnejšie zapojenie žien do investovania do kryptomien," uviedol k prieskumu Ali Daylami, hlavný analytik spoločnosti BITmarkets.



Ochotu prehĺbiť svoje znalosti v oblasti kryptomien v prieskume prejavilo 54 % žien zo skupiny, ktorá má záujem o oblasť investícií do kryptomien. Pri mužoch to bola presná polovica. Muži v tomto prieskume uvádzali väčšie znalosti o fungovaní kryptomien a len 4 % z nich priznali, že o kryptomenách nič nevedia, a to v porovnaní s 9 % žien.



Nedostatočné znalosti pri pojmoch ako "kryptomenová burza" v prieskume priznalo 14 % mužov a 24 % žien. V prípade ETF fondov obchodovaných na burze, ktoré čoraz častejšie investujú do kryptomien, nízku znalosť indikovalo 29 % mužov a 41 % žien. "V praxi často vidíme, že mnoho ľudí svoje znalosti preceňuje. Je rozhodne pozitívne, keď sa ľudia nehanbia priznať, že nerozumejú a prejavia záujem doplniť si znalosti," dodal Daylami.



BITmarkets Academy je jeden zo vzdelávacích projektov, ktoré sa snažia zvyšovať znalosti a kompetenciu drobných investorov vo viacerých krajinách Európy.