Prieskum: Ženy zarábajú menej, ale v sporení sú dôslednejšie ako muži

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Bratislava 6. marca (TASR) - Slovenské ženy zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži, napriek tomu dokážu ušetriť o 6 % viac. Tento trend sa potvrdzuje najmä u mladších ročníkov. Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne majú ženy v rámci sporenia na rezervu našetrenú sumu približne na úrovni 2000 eur. Mesačne dokážu dať bokom približne 190 eur.Podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Lenky Buchlákovej sa ukazuje dlhodobý trend, že ženy pristupujú k financiám zodpovednejšie. Z prieskumu vyplýva, že najviac si dokážu ušetriť ženy vo veku 18 až 35 rokov. Dôvodom ich vyšších rezerv je aj fakt, že muži sú vo väčšine hlavou rodiny, financie sú v ich rukách, a preto napríklad v prípade nečakaných finančných výdavkov využívajú aj rezervy.Podľa údajov Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie (EÚ), ženy v Únii zarábajú približne o 15 % menej ako muži. Na Slovensku je to podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rok 2018 na úrovni 21 %.V priemere je zamestnaných v rámci štátov EÚ 67 % žien, ale až 78 % mužov. Na Slovensku je tento pomer o niečo väčší, žien je zamestnaných 66 %, mužov 79 %. Viac prevláda u nežnejšieho pohlavia zamestnanie na polovičný pracovný úväzok, ktorý využíva až tretina zamestnaných žien, ale len necelých 8 % mužov. Vo vedúcich pozíciách firiem je tretina žien, mužov je dvakrát viac.," uvádza analytička. Z tohto dôvodu je viac žien vo vyššom veku ohrozených chudobou. V Únii ženy staršie ako 65 rokov majú o tretinu nižšie dôchodky ako muži. Na Slovensku sú rozdiely v penziách mužov a žien miernejšie, a to na úrovni 8 % v prospech mužov. Najvyššie rozdiely majú v Luxembursku (43 %), najnižšie v Estónsku (1 %).V celkovom hodnotení rodovej rovnosti je Slovensko na chvoste spomedzi štátov EÚ. Index rovnosti, ktorý zverejňuje Eurostat, skúma rozdiely medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu vo vzdelaní, v príjmoch, zdravotnom stave, zapojení sa do verejného života a rozdiely v čase strávenom s rodinou. Aktuálne výsledky priradili Slovensku úroveň 52,4 bodu zo 100 (1 bod je úplná nerovnosť a 100 bodov úplná rovnosť). Ako v jedinom štáte EÚ sa na Slovensku nerovnosť medzi mužmi a ženami prehĺbila. V rovnosti medzi pohlaviami je SR na 26. mieste v rámci štátov EÚ a za posledné roky sa prepadla až o sedem pozícií. Priemer za všetkých 28 štátov (v čase členstva Veľkej Británie v EÚ, pozn. redakcie TASR) je na úrovni 66,2 bodu.