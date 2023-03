Prieskum: Žien investoriek je dvakrát menej ako mužov

Bratislava 8. marca (TASR) - Ženy majú takmer o pätinu nižšie príjmy ako muži, dostávajú priemerne o 100 eur nižší dôchodok, dožívajú sa vyššieho veku a sú ohrozenejšie chudobou. Najčastejšie si ženy odkladajú nízke sumy do 50 eur a pätina si neodkladá vôbec nič. Sporenie investovaním do podielových fondov volí len 18 % žien, čo je takmer dvakrát menej než u mužov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti 365.invest.



PR manažérka spoločnosti Katarína Dubeňová zdôraznila, že ženy oproti mužom pri investovaní často pociťujú väčšie bariéry, a to od strachu zo straty peňazí cez pocit, že sa investovaniu nerozumejú. "Vďaka pravidelnému dlhodobému investovaniu s minimálnou sumou však akokoľvek zvolená investičná stratégia môže priniesť investorkám do budúcna zaujímavý výnos, a tak aj dobrý základ pre pasívny príjem v staršom veku či zhodnotenie úspor," vysvetlila Dubeňová.



Na Slovensku v súčasnosti podľa prieskumu investuje len necelá tretina obyvateľstva - strednodobé a dlhodobé sporiace riešenia, medzi ktorými je aj investovanie, volí 57 % mužov a len 39 % žien. Konkrétne investovanie do podielových fondov ako sporiace riešenie volí len 18 % žien. Viac ako 20 % žien si nedokáže odložiť mesačne nič, do 50 eur mesačne si odkladá 40 % žien, a to na bežnom účte v banke.



Dáta Štatistického úradu SR zverejnené v roku 2021 udávajú, že ženy zarábajú v priemere menej ako muži a aj ich priemerný dôchodok je približne o 100 eur nižší, pričom do dôchodku odchádzajú skôr. Hoci mužov prežijú približne o sedem rokov, sú ohrozenejšie chudobou, preto je podľa prieskumu potrebné budovať úspory na dôchodok pre zachovanie životného štandardu čo najskôr.