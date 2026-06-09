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Prieskum: Aká časť Slovákov sa chystá dovolenkovať?
Na tohtoročnú letnú dovolenku plánuje 22 % ľudí minúť od 500 do 1000 eur.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - V tomto roku sa chystá dovolenkovať 57 % ľudí, doma ostane 18 % a ďalších 25 % sa ešte rozhodujú. Na Slovensku aj v cudzine chce oddychovať 42 % osôb, len do zahraničia plánuje ísť 34 %, z toho najviac do Česka a Chorvátska. V domovskej krajine mieni dovolenkovať zhruba 22 %. Pre konflikt na Blízkom východe zmenila svoju pôvodne plánovanú destináciu za inú pätina cestovateľov zo Slovenska. Ukázal to reprezentatívny prieskum, ktorý pre spoločnosť Home Credit vykonala agentúra Ipsos od 20. do 22. mája na vzorke 1035 respondentov.
„Na dovolenkové plány Slovákov, samozrejme, výrazne vplýva výška ich príjmu. V prípade domácností s príjmom nad 3000 eur vycestujú až tri štvrtiny takýchto rodín, zatiaľ čo u nízkopríjmových domácností ani štyri z desiatich,“ uviedol analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. „Najčastejšie si dovolia dovolenku doma aj v cudzine obyvatelia hlavného mesta a výlučne len na Slovensku budú tráviť letný oddych vo vyššej miere ľudia s učňovským vzdelaním,“ priblížil.
Opäť sa potvrdilo, že v cudzine pobudnú dovolenkujúci dlhšie ako v tuzemsku. Na zahraničnej dovolenke najčastejšie strávia sedem až desať dní (45 %). Pätina si vyberá pobyt v dĺžke 11 až 14 dní a štvrtina vyrazí len na štyri až šesť dní. Dovolenka v SR najčastejšie trvá práve štyri až šesť dní (43 %), takmer štvrtina tu pobudne sedem až desať dní a 15 % ľudí čaká len víkendový pobyt.
Na tohtoročnú letnú dovolenku plánuje 22 % ľudí minúť od 500 do 1000 eur. Sumu 1000 až 1500 eur chce vynaložiť 16 % opýtaných, 1500 až 2000 eur a 2000 až 2500 eur predpokladá minúť zhodne po 13 % osôb. Vyšší rozpočet ako 3000 eur má 14 %, nad 5000 eur dvaja zo sto respondentov.
V porovnaní medziročných nákladov na dovolenku sa chce 52 % ľudí pohybovať v tých istých číslach ako pred rokom. Podľa 29 % oslovených bude rozpočet na toto leto vyšší, z nich 11 % uviedlo výrazné navýšenie. S nižšími výdavkami, naopak, počítalo 19 % ľudí.
Hlavným zdrojom financovania letného oddychu budú bežné príjmy (57 %) či úspory (52 %). Pôžičku z banky či inej finančnej inštitúcie využijú 3 % opýtaných a 2 % si požičajú od rodiny alebo známych.
„Peniaze na tento účel treba hľadať skôr z vlastných zdrojov a plánovať to určite s predstihom a dlhšiu dobu si odkladať peniaze z výplaty či sporiť,“ odporučil ombudsman Home Credit Miroslav Zborovský. Základné pravidlo podľa neho je, že životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si požičiavame, by mala byť dlhšia ako doba jej splácania. „Práve preto nie je vhodné požičať si niekoľko tisíc eur na luxusnú dovolenku. Za týždeň či dva ste späť a mesiace alebo roky budete ešte uhrádzať splátky,“ dodal.
„Na dovolenkové plány Slovákov, samozrejme, výrazne vplýva výška ich príjmu. V prípade domácností s príjmom nad 3000 eur vycestujú až tri štvrtiny takýchto rodín, zatiaľ čo u nízkopríjmových domácností ani štyri z desiatich,“ uviedol analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. „Najčastejšie si dovolia dovolenku doma aj v cudzine obyvatelia hlavného mesta a výlučne len na Slovensku budú tráviť letný oddych vo vyššej miere ľudia s učňovským vzdelaním,“ priblížil.
Opäť sa potvrdilo, že v cudzine pobudnú dovolenkujúci dlhšie ako v tuzemsku. Na zahraničnej dovolenke najčastejšie strávia sedem až desať dní (45 %). Pätina si vyberá pobyt v dĺžke 11 až 14 dní a štvrtina vyrazí len na štyri až šesť dní. Dovolenka v SR najčastejšie trvá práve štyri až šesť dní (43 %), takmer štvrtina tu pobudne sedem až desať dní a 15 % ľudí čaká len víkendový pobyt.
Na tohtoročnú letnú dovolenku plánuje 22 % ľudí minúť od 500 do 1000 eur. Sumu 1000 až 1500 eur chce vynaložiť 16 % opýtaných, 1500 až 2000 eur a 2000 až 2500 eur predpokladá minúť zhodne po 13 % osôb. Vyšší rozpočet ako 3000 eur má 14 %, nad 5000 eur dvaja zo sto respondentov.
V porovnaní medziročných nákladov na dovolenku sa chce 52 % ľudí pohybovať v tých istých číslach ako pred rokom. Podľa 29 % oslovených bude rozpočet na toto leto vyšší, z nich 11 % uviedlo výrazné navýšenie. S nižšími výdavkami, naopak, počítalo 19 % ľudí.
Hlavným zdrojom financovania letného oddychu budú bežné príjmy (57 %) či úspory (52 %). Pôžičku z banky či inej finančnej inštitúcie využijú 3 % opýtaných a 2 % si požičajú od rodiny alebo známych.
„Peniaze na tento účel treba hľadať skôr z vlastných zdrojov a plánovať to určite s predstihom a dlhšiu dobu si odkladať peniaze z výplaty či sporiť,“ odporučil ombudsman Home Credit Miroslav Zborovský. Základné pravidlo podľa neho je, že životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si požičiavame, by mala byť dlhšia ako doba jej splácania. „Práve preto nie je vhodné požičať si niekoľko tisíc eur na luxusnú dovolenku. Za týždeň či dva ste späť a mesiace alebo roky budete ešte uhrádzať splátky,“ dodal.