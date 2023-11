Prieskum: Zlý odhad svojej platobnej schopnosti má 54 % obyvateľov

Bratislava 25. novembra (TASR) - Zlý odhad svojej platobnej schopnosti pri vzniku nezvládnutých dlhov má 54,6 % obyvateľstva Slovenska. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry AKO pre spoločnosť EOS KSI Slovensko, ktorý sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.



"V snahe pripraviť rodine bohatú nádielku pod stromček nie je ťažké podľahnúť pokušeniu nakúpiť darčeky na dlh. A tak nie je v dnešnej dobe ťažké vyrobiť si problematické dlhy neuváženým požičiavaním si na veci, bez ktorých sa v živote dokážeme zaobísť," upozornila Andrea Slezáková zo spoločnosti.



Ako hlavný dôvod problémov so splácaním dlhu uviedlo 45,4 % respondentov nezodpovedné finančné správanie. Možnosť nesprávneho zostavenia priorít v prieskume zvolilo 44,2 % opýtaných, zatiaľ čo 43 % nízku finančnú gramotnosť. Zlý odhad platobnej schopnosti pri vzniku nezvládnutých dlhov častejšie v prieskume uviedli muži, vysokoškolsky vzdelaní ľudia či obyvatelia s príjmom nad 1001 eur.



"Ak ide o dlhodobú investíciu do bývania, napríklad na nákup kuchynskej linky či fotovoltických panelov alebo do nákupu spotrebiča, ktorý naozaj v domácnosti potrebujete, ak ide o investíciu do zdravia alebo vzdelávania, napríklad v podobe nákupu notebooku, či o nákup užitočnej veci s dlhou životnosťou, v takýchto prípadoch má zmysel požičať si," skonštatovala Slezáková.



Riaditeľ spoločnosti Peter Dvornák dodal, že doba splácania by nemala prekročiť životnosť kúpenej veci. Pri kúpe na dlh je podľa spoločnosti správne si prepočítať, či rodinný rozpočet bude stačiť na splátky počas celej doby splácania, aj aké budú celkové náklady na úver.



"Ak by zmenou životnej situácie prišlo v priebehu splácania k problémom s dodržaním termínov, je dôležité o dlhu komunikovať s kompetentným úradom, inštitúciou, jednotlivcom a dohodnúť si prijateľnú zmenu splátkového kalendára alebo pravidiel," uzavrela spoločnosť.