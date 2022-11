Prieskum: Zmeny vo firme vnímajú zamestnanci zle a hľadajú novú prácu

Bratislava 16. novembra (TASR) - Zmeny vo firme vnímajú zamestnanci zle, ukazujú výskumy. Preto si hľadajú novú prácu. Zmenám sa bráni 45 % zamestnancov a 85 % nechápe dôvody manažmentu na zmenu. Informovalo o tom záujmové profesijné združenie právnických osôb Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



V posledných rokoch firmy reagovali na množstvo zmien, od pandémie cez zmenu v pracovných procesoch až po recesiu a energetickú krízu. "Zmeny sa však netýkajú len podnikov samotných, no najmä jej pracovníkov. Preto je potrebné, aby sa vedenie a pracovníci personálnych (HR) oddelení na ne pripravili a o tom, aký to bude mať dosah na firmu, vhodne a včas oboznámili svojich kolegov," uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.



Z biologického hľadiska podľa nej ľudský mozog nevníma zmeny dobre. V strednej časti spánkového laloku mozgu je centrum amygdala, ktorá v organizme generuje emócie. Vníma zmenu ako hrozbu. Ak situáciu vníma človek ako neistú, je to amygdala, ktorá vyvolá pocit úzkosti a vysiela signály na boj či útek.



Zmeny prinášajú úzkosť, stres, strach aj vyhorenie. Môžu byť menšie, ako napríklad prechod na hybridnú prácu či implementácia nového počítačového softvéru, no tiež väčšie, ako je zavedenie novej obchodnej stratégie alebo prepúšťanie, vysvetlila odborníčka.



Dodala, že pracovníci nemusia chápať zmenu vo firme ako pokrok, u tých, ktorí zažívajú väčšie zmeny v práci, sa zvýši stres o 55 % a nespokojnosť s prácou o 71 %. Nové pracovisko si začne hľadať 46 % z nich. Okrem toho 34 % uvádza, že prestáva veriť svojmu zamestnávateľovi. "Zamestnanci HR oddelení spolu s vedením by mali zostaviť postupnosť krokov, ako transformáciu úspešne zvládnuť a myslieť na všetky varianty," radí prezidentka asociácie.



Kultúra jasnej a otvorenej komunikácie a spätnej väzby smerom k zamestnancom je podľa nej pri vysvetľovaní blížiacej sa zmeny nevyhnutná. Ide o jeden z najúčinnejších spôsobov, ako si vybudovať dôveru.



Firmy s vyššou úrovňou dôvery v manažment majú o polovicu vyššiu produktivitu a o 40 % nižšiu šancu vyhorenia pracovníkov. Keď je na pracovisku dôvera, pravdepodobnosť ponúknutia skvelých riešení a nápadov zo strany zamestnancov sa zvyšuje o 23 %. "Nezabudnite im však povedať, ako im to uľahčí prácu a pridajte aj niečo, na čo sa budú môcť tešiť, pokojne to môže byť teambuilding po zvládnutí celkového prechodu a implementácii," radí Rumiz.