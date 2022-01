Prieskum: Zvýšené náklady na domácnosť očakáva 80 % Slovákov

Bratislava 10. januára (TASR) – Približne 80 % Slovákov očakáva zvýšené náklady na domácnosť, väčšina pritom nepočíta s rastom príjmu. Osem z desiatich predpokladá, že sa zvýšia ich tohtoročné náklady na chod domácnosti. Väčšina počíta so zvýšením v rozmedzí od 40 do 120 eur mesačne. Ukazuje to prieskum spoločnosti Home Credit.



Na druhej strane, takmer 60 % Slovákov neráta s tým, že by sa ich príjmy v tomto roku zvýšili. Štvrtina ľudí však verí, že sa ich celková finančná situácia zlepší. Podľa prieskumu viac ako polovica opýtaných neplánuje v tomto roku väčšie investície, ako sú rekonštrukcia nehnuteľnosti, kúpa auta či drahších elektrospotrebičov. Ak sa predsa len odhodlajú, financovať to chcú predovšetkým z vlastných úspor.



Väčší tlak na rodinné rozpočty však nekorešponduje s tým, aké vyhliadky majú Slováci v otázke svojich príjmov. Viac ako polovica opýtaných nepočíta s tým, že by sa príjmy ich domácností zvýšili, rozhodne s tým rátajú deviati zo 100.



Hoci väčšina ľudí nepočíta s vyššími príjmami do rodinného rozpočtu, vyššie výdavky budú musieť utiahnuť. Približne štvrtina domácností uvádza, že nebude mať problém vykryť zvýšené náklady aj z doterajších zdrojov. Ďalšia pätina by však potrebovala na rastúce výdavky domácností pridať od 121 do 200 eur. Ďalej bolo v prieskume 11 % takých, ktorí by na pokrytie vyšších nákladov potrebovali zvýšiť svoj rozpočet domácnosti o viac ako 400 eur.



Takmer tretina respondentov uvádza, že ich celková finančná situácia domácností v tomto roku bude rovnaká ako vlani. So zhoršením ráta 35 % a so zlepšením 25 % opýtaných.



"Rekonštrukcia bytu alebo domu, kúpa nového či jazdeného auta alebo drahšieho elektrospotrebiča patrí do kategórie vecí, ktoré spravidla budete používať dlhšiu dobu ako ich splácať," poradil ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský. Pokračoval, že dôležité však je, aby si každý zvážil, či má vo svojom rozpočte dostatočnú rezervu na uhrádzanie mesačnej splátky aj pre prípad neočakávaných problémov s výpadkom príjmu.



"Taktiež je nemenej dôležité dobre zvážiť a vybrať si naozaj zodpovedného poskytovateľa úverov. Do úvahy treba brať informácie o všetkých nákladoch, nielen o úrokoch a poplatkoch, ale aj o iných výdavkoch vrátane pokút a poplatkov súvisiacich s prípadným nesplácaním úveru," dodal Zborovský.