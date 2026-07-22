< sekcia Ekonomika
Prieskum: Zvýšiť počty zamestnancov plánuje menej ako tretina firiem
Polovica firiem vidí spôsob riešenia nedostatku zamestnancov vo využívaní nástrojov umelej inteligencie a v robotizácii.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Väčšina firiem na Slovensku tento rok neplánuje rozširovať tímy, polovica spoločností zároveň šetrí a škrtá plánované aktivity. Vyplýva to z prvej vlny prieskumu Dátový sprievodca adaptabilitou firiem, ktorý na Slovensku prvýkrát realizovala spoločnosť Alma Career Slovakia.
S rastom počtu zamestnancov podľa prieskumu v najbližších 12 mesiacoch počíta 29 % firiem, štvrtina spoločností, naopak, očakáva pokles stavov. Z tých, čo chcú rásť, plánuje väčšina len mierny nárast počtu zamestnancov, do 5 %. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálne rásť 44 % firiem a znižovať stavy len necelá pätina.
Polovica firiem vidí spôsob riešenia nedostatku zamestnancov vo využívaní nástrojov umelej inteligencie a v robotizácii. „Nevnímajú to ako zázračné riešenie, ale skôr nevyhnutný nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu,“ skonštatovala PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Ako tretiu najschodnejšiu možnosť vnímajú zapojenie externých expertov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Menej firiem už verí v riešenie cez cudzincov - cielený nábor zo zahraničia vidí ako reálnu možnosť len štvrtina.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. „Lídri si síce uvedomujú, že pre napredovanie a udržanie konkurencieschopnosti je to nevyhnutné, ale narazili na rozpočty,“ vysvetlila Melcerová. Zároveň iba pätina zamestnávateľov neobmedzuje žiadne aktivity, zatiaľ čo polovica firiem uvádza, že „sa uskromnili a šetria“.
Firmy, ktoré investujú do svojho rozvoja, sa v najväčšej miere venujú zvyšovaniu kvalifikácie súčasných zamestnancov a automatizácii digitálnych procesov. Viac ako tretina rozvíja nové obchodné príležitosti a investuje do výrobných technológií, menej ako tretina sa zameriava na marketing, vývoj nových produktov alebo služieb a IT vybavenie. Asi štvrtina firiem uviedla, že investujú do miezd.
Cieľom pravidelného prieskumu je ukázať, ako sa slovenské firmy prispôsobujú aktuálnym zmenám na trhu práce. Prvý zber dát sa uskutočnil od 24. februára do 11. marca 2026 prostredníctvom agentúr G82 a Simply 5. Zúčastnilo sa na ňom 313 majiteľov a manažérov firiem, ktoré majú desať a viac zamestnancov.
S rastom počtu zamestnancov podľa prieskumu v najbližších 12 mesiacoch počíta 29 % firiem, štvrtina spoločností, naopak, očakáva pokles stavov. Z tých, čo chcú rásť, plánuje väčšina len mierny nárast počtu zamestnancov, do 5 %. Pre porovnanie, v Českej republike plánuje personálne rásť 44 % firiem a znižovať stavy len necelá pätina.
Polovica firiem vidí spôsob riešenia nedostatku zamestnancov vo využívaní nástrojov umelej inteligencie a v robotizácii. „Nevnímajú to ako zázračné riešenie, ale skôr nevyhnutný nástroj na to, aby udržali chod prevádzky pri nedostatku personálu,“ skonštatovala PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová.
Ako tretiu najschodnejšiu možnosť vnímajú zapojenie externých expertov, ktorí nebudú v hlavnom pracovnom pomere. Menej firiem už verí v riešenie cez cudzincov - cielený nábor zo zahraničia vidí ako reálnu možnosť len štvrtina.
Z prieskumu tiež vyplynulo, že iba polovica firiem aktuálne aktívne investuje do rozvoja spoločnosti. „Lídri si síce uvedomujú, že pre napredovanie a udržanie konkurencieschopnosti je to nevyhnutné, ale narazili na rozpočty,“ vysvetlila Melcerová. Zároveň iba pätina zamestnávateľov neobmedzuje žiadne aktivity, zatiaľ čo polovica firiem uvádza, že „sa uskromnili a šetria“.
Firmy, ktoré investujú do svojho rozvoja, sa v najväčšej miere venujú zvyšovaniu kvalifikácie súčasných zamestnancov a automatizácii digitálnych procesov. Viac ako tretina rozvíja nové obchodné príležitosti a investuje do výrobných technológií, menej ako tretina sa zameriava na marketing, vývoj nových produktov alebo služieb a IT vybavenie. Asi štvrtina firiem uviedla, že investujú do miezd.
Cieľom pravidelného prieskumu je ukázať, ako sa slovenské firmy prispôsobujú aktuálnym zmenám na trhu práce. Prvý zber dát sa uskutočnil od 24. februára do 11. marca 2026 prostredníctvom agentúr G82 a Simply 5. Zúčastnilo sa na ňom 313 majiteľov a manažérov firiem, ktoré majú desať a viac zamestnancov.