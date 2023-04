Prieskum: 76 % firiem hodnotí hospodársku situáciu SR ako uspokojivú

Bratislava 4. apríla (TASR) - Sedemdesiatšesť percent firiem pôsobiacich v SR hodnotí súčasnú hospodársku situáciu krajiny ako uspokojivú. Svoju situáciu ako zlú hodnotia tri percentá spoločností, čo je najmenej z predchádzajúcich rokov. V utorok to uviedol zástupca konateľa a hovorca Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) Markus Halt na tlačovej konferencii na základe jarného prieskumu konjunktúry medzi európskymi investormi v SR.



Firmy hodnotia perspektívu slovenskej ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom ako stagnujúcu. Polovica spoločností pokladá situáciu za nezmenenú, 26 % za horšiu a 24 % ju pokladá za lepšiu.



Takmer štyri z desiatich firiem (37 %) majú optimistické vyhliadky hospodárskej situácie v ich spoločnosti. "Optimizmus sa odzrkadľuje aj v záujme či snahe o ďalšie investície alebo rozširovanie počtu zamestnancov," uviedol Halt.



Je výrazne viac tých, ktorí chcú zamestnávať ďalších pracovníkov (43 %), v porovnaní s tými, ktorí chcú prepúšťať (desať percent). Tento rozdiel je najvyšší v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.



Podobný rozdiel je pri budúcich investíciách, aj keď nie je taký výrazný ako pri snahe o zamestnávanie. Avšak v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je to výrazne pozitívnejší obraz z hľadiska toho, či firmy plánujú investovať ďalej. Mzdové náklady firiem sa budú zvyšovať rekordne o 9,3 %, čo je viac ako dvojnásobný nárast.



Najväčšími rizikami v ročnom vývoji sú nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a ceny energií (obe 57 %). Došlo však k stabilizácii v porovnaní spred roka (59 %).



Prieskum konjunktúry 2023 uskutočňovali v SR vo firmách nielen v rámci AHK Slowakei, ale napríklad aj Slovensko-rakúskej obchodnej komory. Realizovali ho od polovice februára do polky marca v 70 firmách z Nemecka a ďalších európskych krajín, toto dopytovanie urobili dvadsiatykrát.



Najväčší podiel zúčastnených firiem predstavuje výrobný sektor, respektíve priemysel (44 %), ďalej sú zastúpené služby (41 %) a obchod (14 %). Množstvo zapojených firiem je proporčne vyvážené z hľadiska ich veľkosti, čiže počtu zamestnancov. každý typ podniku predstavuje zhruba tretinu, a to malé, stredné (obe 34 %) aj veľké podniky (31 %).