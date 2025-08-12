< sekcia Ekonomika
Prieskum:Až 96 % nájomcov logistických nehnuteľností rozšíri priestory
V prípade plánov na najbližšie tri roky sú respondenti opatrnejší, svoje priestory plánuje expandovať 46 % z nich.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Celkovo 96 % nájomcov logistických priestorov v Európe plánuje počas nasledujúcich 12 mesiacov rozšíriť svoje kapacity, a to vo väčšej alebo rovnakej miere ako vlani. Tretina ľudí označila až sedem kľúčových faktorov pri výbere lokality a päť pri výbere budovy. Vyššia je tiež ochota platiť za nehnuteľnosti pripravené na prevádzku s nulovou uhlíkovou stopou, a to 65 %, než ochota investovať do ekologicky certifikovaných budov, celkovo 47 %. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.
V prípade plánov na najbližšie tri roky sú respondenti opatrnejší, svoje priestory plánuje expandovať 46 % z nich. „Plány nájomcov na strednodobú expanziu sa zmenili. Je to prirodzená reakcia na aktuálnu geopolitickú situáciu a súčasné makroekonomické výzvy. Zároveň však majú viac možností ako počas pandémie COVID-19, čo im dáva priestor na ďalšie vyjednávanie o cene nájmov či modernizáciu skladov,“ uviedol riaditeľ oddelenia prenájmu industriálnych a logistických nehnuteľností spoločnosti Michal Cerulík.
Pri výbere nehnuteľnosti sa nájomcovia už podľa neho nepozerajú len na ceny. Dôležité sú pre nich aj širšie strategické obchodné aspekty a snaha o optimalizáciu portfólia. Patria sem napríklad náklady na pracovnú silu a dostupnosť samotnej nehnuteľnosti. Na úrovni budov však stále zostávajú náklady na nehnuteľnosť rozhodujúcim faktorom. Pri rozhodovaní sú kľúčové aj udržateľné prvky či stabilné energetické zásobovanie.
Polovica nájomcov uviedla, že ich cieľom je mať nehnuteľnosť s nulovou uhlíkovou stopou do roku 2030. Z prieskumu vyplynulo, že v porovnaní s minulým rokom viacerí svoje plány oddialili. Spôsobiť to mohol podľa Cerulíka realistickejší pohľad na náklady spojené s týmto prechodom, keďže mnohí nájomcovia začali vyvíjať podrobné a realistické stratégie prechodu na uhlíkovú neutralitu.
„Nájomcovia chcú vidieť najmä jasné, hmatateľné výhody namiesto dosiahnutia rôznych certifikácií. Tepelné čerpadlá či batériové úložiská sú len niektoré z ESG (environmentálnych, sociálnych a riadiacich) prvkov, ktoré sa priamo premietajú do obchodnej výhody budov,“ dodal.
