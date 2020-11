Prieskum: Bez adekvátnej pomoci skrachuje 47% hotelov a reštaurácií

Bratislava 5. novembra (TASR) – Bez adekvátnej pomoci skrachuje do dvoch mesiacov takmer 47 % ubytovacích a stravovacích zariadení, ďalších 44 % neprežije jar 2021. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v spolupráci s Inštitútom stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica od 26. októbra do 1. novembra tohto roka.



Podporné opatrenia, ktoré zaviedla vláda v prvej aj druhej vlne koronakrízy na udržanie zamestnanosti, respektíve udržanie samotného podnikania, nie sú podľa respondentov prieskumu pre sektor ubytovacích a stravovacích služieb dostatočné.



Podniky zapojené do prieskumu zaznamenali počas prvej vlny koronakrízy priemerný pokles zamestnanosti o 30 %. V druhej vlne hrozí podľa prieskumu v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 prepustenie ďalším skoro 16,5 % zamestnancom. Ak by sa tieto zistenia vzťahovali na celý sektor ubytovacích a stravovacích služieb, tak o prácu v sektore môže prísť v tomto roku až 36.000 zamestnancov.



Takmer polovica všetkých respondentov očakáva pokles tržieb za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 o 60 % a viac, z toho takmer jedna pätina ho odhaduje až na úrovni 80 %. Ďalšia tretina opýtaných očakáva prepad tohtoročných tržieb oproti tržbám minulého roka medzi 40 až 60 %. Priemerný medziročný pokles tržieb všetkých respondentov sa tak pohybuje na úrovni 57 %. "Ak tento údaj opäť aplikujeme na celý sektor, tohtoročné tržby slovenských subjektov z ubytovacieho a reštauračného biznisu klesnú v porovnaní s tržbami roka 2019 približne o 500 až 600 miliónov eur," upozornili autori prieskumu.



Vplyvom pretrvávajúcich reštrikčných opatrení zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 odhaduje až 90 % subjektov zapojených do prieskumu, že ich podnik nedokáže prežiť viac ako päť mesiacov, pričom takmer polovica z nich sa obáva, že skrachuje už do jedného alebo dvoch mesiacov. Tieto negatívne prognózy prezentovali najmä dlhodobo etablované podniky, ktoré prežili aj dosahy ekonomickej krízy z roku 2008, až 82 % týchto subjektov pôsobí na slovenskom trhu desať a viac rokov.



Bez dostatočne účinnej pomoci sa tak podľa prieskumu sektor ubytovacích a stravovacích služieb bude z devastačných dôsledkov koronakrízy spamätávať niekoľko rokov. Okrem priameho negatívneho dosahu na zamestnanosť, odvedenú DPH a daň z príjmu, príde Slovensko podľa AHRS aj o svoju doteraz rastúcu pozíciu v medzinárodnom cestovnom ruchu. Zároveň zdôraznila, že zahraničných turistov po zastavení koronakrízy uvítajú skôr krajiny, ktoré dokázali podnikateľov a zamestnancov v tomto sektore ochrániť lepšie, napríklad Česká republika, Rakúsko či Chorvátsko.



Na prieskume sa zúčastnilo 135 respondentov zastupujúcich ubytovacie a stravovacie zariadenia združené v asociácii. Štruktúra zapojených respondentov kopíruje vo významnej miere štruktúru členskej základne asociácie.