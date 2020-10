Prieskum: Obávajú sa Slováci obmedzenia cestovania?

Bratislava 13. októbra (TASR) – Obavy z toho, že ani na budúci rok sa pre pandémiu nového koronavírusu nebude dať bez obmedzení cestovať do cudziny, má 48 % Slovákov. Každý piaty by mal s takýmito reštrikciami zásadný problém. Scenár, že by niektoré krajiny boli opäť pre slovenských turistov nedostupné, by však neprekážal štyrom z desiatich Slovákov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Home Credit, podľa ktorého by peniaze z nerealizovanej dovolenky v zahraničí väčšina ľudí minula na vybavenie a rekonštrukcie nehnuteľností alebo by si tieto financie ušetrila.



„Ukazuje sa, že sloboda pohybu aj mimo domovskej krajiny je pre niektorých nesmierne dôležitá,“ skonštatoval analytik trhu Jaroslav Ondrušek zo spoločnosti Home Credit. S prípadnými obmedzeniami vycestovania do zahraničia by malo zásadný problém 20 % Slovákov. Ďalším takmer 30 % by to prekážalo.



„Máme tu však aj druhú pomerne významnú skupinu ľudí, ktorí by si zrejme vystačili aj s dovolenkou v tuzemsku, tak ako to urobila tento rok väčšina Slovákov. Možný scenár, že by niektoré krajiny boli opäť pre slovenských turistov nedostupné, by totiž neprekážal štyrom z desiatich opýtaných,“ priblížil analytik.



Ak by sa situácia s novým koronavírusom v budúcnosti výraznejšie nezlepšila a cestovanie do zahraničia by opäť sprevádzali výrazné obmedzenia, v konečnom dôsledku by peniaze pôvodne plánované na zahraničnú dovolenku išli na celkom iné účely. Ušetrené financie by najviac opýtaných, 27 %, minulo na vybavenie svojich domácností. Na horšie časy alebo do úspor by tieto peniaze vložilo 26 % Slovákov. „Štvrtina opýtaných by ich zase investovala do rekonštrukcie bytu či domu. Každý desiaty Slovák by minul takto ušetrené peniaze na voľnočasové aktivity svojich detí alebo aj na kúpu jazdeného či nového auta,“ dodal Ondrušek.



Prieskum pre spoločnosť Home Credit realizovala agentúra Perfect Crowd na konci augusta 2020 na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie vo veku 18 – 60 rokov.