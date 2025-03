Finančné problémy sú druhou najčastejšou príčinou zlého spánku

Bratislava 14. marca (TASR) - Finančné problémy sú pre viac ako štvrtinu ľudí, ktorí nespávajú dobre, druhou najčastejšou príčinou zlého spánku. Pre polovicu populácie súvisia najmä s vysokými výdavkami na život. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorý sa venoval spánku optikou financií.



Na význam a potrebu kvalitného spánku upozorňuje aj Svetový deň spánku. Táto medzinárodná iniciatíva sa každoročne uskutočňuje v piatok pred marcovou rovnodennosťou, tento rok pripadá na 14. marca.



Jedným z najčastejších stresových faktorov býva nedostatok financií. Vysoké náklady na život (54 %), nízke príjmy (41 %), ale aj nedostatočná výška úspor (20 %) či nutnosť splácať hypotéku (14 %) podľa prieskumu zhoršujú ľuďom spánok. Dobre pritom nespáva takmer štvrtina populácie.



"Na kvalitu spánku môže mať vplyv aj finančná situácia. Stres z peňazí môže prispieť k nespavosti, no na druhej strane, stabilná finančná situácia vie prispieť k lepšiemu odpočinku. Z tých, ktorí spávajú dobre, má pritom 42 % vytvorenú finančnú rezervu aspoň vo výške šiestich platov," priblížila šéfka PR v 365.bank Linda Gáliková.



Finančnú rezervu v potrebnej výške odporúčanej odborníkmi má podľa prieskumu vytvorenú len 36 % populácie. Podobný podiel Slovákov a Sloveniek nemá dostatočnú finančnú rezervu (38 %) a zvyšná približne štvrtina nemá žiaden finančný vankúš.



Kvalita spánku sa môže zvýšiť nielen správnymi finančnými návykmi, ale aj pravidelným režimom. Podľa odborníkov by mali ľudia chodiť spať a vstávať v rovnakom čase, pričom odporúčaná doba spánku je 7 až 9 hodín.



"Rovnako dôležité je vytvoriť si tiché, tmavé a vyvetrané prostredie, obmedziť kofeín a ťažké jedlá. Odporúčame dodržiavať digitálny detox, teda odpojiť sa od obrazoviek aspoň dve hodiny pred spaním. Modré svetlo z telefónov a počítačov totiž narúša produkciu melatonínu, hormónu spánku," priblížila psychologička Júlia Šichmanová.