Prieskum:Investori vidia ekonomickú situáciu v SR ako menej uspokojivú

Bratislava 17. apríla (TASR) - Súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku vidí ako uspokojivú asi 57 % európskych investorov. Vlani išlo o 76 % firiem. Najväčšie riziká pre nich predstavuje slabý dopyt a napätá situácia na trhu práce. Uviedol to v stredu zástupca konateľa a hovorca Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei) Markus Halt na tlačovej konferencii, na základe jarného prieskumu konjunktúry medzi európskymi investormi v SR.



Výhľad na ďalší vývoj hospodárstva hodnotí ako horší 50 % firiem, zatiaľ čo vlani to bolo 26 %. "Naposledy sa spoločnosti takto negatívne pozerali do budúcnosti v čase vypuknutia pandémie nového koronavírusu," uviedol prezident AHK Slowakei Peter Lazar.



Prieskum ukázal, že vyššia miera spokojnosti prevláda pri hodnotení vlastnej podnikateľskej situácie. Za dobrú ju považuje 34 % respondentov, zatiaľ čo šesť percent zastáva negatívny názor. Zvýšenie celkového obratu očakáva len 36 % investorov. Tento podiel bol nižší než v roku 2009 počas globálnej finančnej krízy.



Investori podľa prieskumu očakávajú, že rast mzdových nákladov zostane na vysokej úrovni aj v tomto roku. "Je to dôsledok dvoch rokov rekordnej inflácie a dlhodobejšieho nedostatku pracovnej sily," poznamenala obchodná radkyňa Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku Bettina Trojer.



Najväčšou hrozbou pre hospodársky rozvoj v nasledujúcom roku je pre 58 % respondentov nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Vedie to taktiež okrem iného k tomu, že štyri z desiatich firiem znižujú svoje investičné zámery.



"Jedným z riešení je získanie zamestnancov z tretích krajín, kde je legislatíva ešte stále komplikovaná, takže čakáme na to, čo prinesie legislatíva modrej karty. Je tu tlak na zvýšenie pracovných miest, ale na druhej strane tu sú faktory, ktoré spôsobujú, že spoločnosti tento nápor nedokážu utiahnuť," priblížila šéfka Slovensko-rakúskej obchodnej komory Mária Berithová.



Väčšina zahraničných spoločností spomedzi európskych krajín, a to 75 %, by si ako miesto svojho investovania vybrala Slovensko aj dnes.