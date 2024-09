Prieskum: Na školské pomôcky si musí požičať 5 % rodičov

Bratislava 4. septembra (TASR) - Na školské potreby si musí požičať päť percent rodičov, najčastejšie do výšky 200 eur. Medziročne sa ceny školských pomôcok zvýšili o desať percent. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Kruk Česká a Slovenská republika.



"Oproti výsledkom minuloročného prieskumu sa podiel rodičov, ktorí si potrebujú požičať na školskú výbavu a záujmové aktivity detí, nezmenil, čo je pozitívne zistenie. Často ide navyše o študentov, ktorí ešte nemajú stále zamestnanie a potrebujú pôžičku pre seba. Spravidla ide o pôžičku v rámci príbuzných vo výške do 200 eur," uviedla riaditeľka Kruk Jaroslava Palendalová.



Najčastejšie si podľa prieskumu na školské potreby požičiavajú mladí ľudia vo veku 18 až 24 rokov, a to viac ako 10 % z nich. Výška pôžičky sa pohybuje v rozmedzí od 120 až 200 eur. Sumu nad 200 eur si požičiava viac ako osem percent rodičov vo veku 25 až 34 rokov. Vyššie sumy si požičiavajú častejšie muži ako ženy.



Z aktuálneho prieskumu spoločnosti vyplynulo, že na školské potreby si muselo požičať viac ako sedem percent obyvateľov Banskobystrického kraja. Ďalej to boli obyvatelia Žilinského, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Na tieto pomôcky si často potrebujú požičať študenti bez stáleho zamestnania, rodičia na rodičovskej dovolenke, živnostníci, pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve, obchode a službách, aj zamestnanci v armáde a bezpečnostných zložkách.



"Častejšie než vysokoškoláci si na školské potreby požičiavajú ľudia so základným vzdelaním aj stredoškoláci a zaujímavé je, že podobný podiel domácností s pôžičkami nájdeme v nízkopríjmových domácnostiach aj tých s príjmom od 1000 do 1300 eur," dodala Palendalová.