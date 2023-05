Prieskum:Naberať nových ľudí plánuje v priemere viac ako pätina firiem

Bratislava 6. mája (TASR) - Zvyšovať počet zamestnancov plánuje tento rok v priemere viac ako pätina firiem (22 %) v SR. Najviac je ich medzi väčšími firmami (30 %). S hľadaním pracovníkov má väčšina problém, no cudzincov ako riešenie nevidia. Znižovať stavy plánuje, najmä z dôvodu ekonomickej neistoty, sedem percent zamestnávateľov. Informovala o tom manažérka oddelenia komunikácie Československej obchodnej banky Anna Jamborová na základe ich reprezentatívneho telefonického dopytovania, ktoré pripravila s prieskumnou agentúrou Datank. Uskutočnili ho medzi 302 podnikmi rôznej veľkosti na prelome marca a apríla.



"Zamestnávatelia v prieskume zároveň priznávajú, že vhodných kandidátov je na trhu práce stále nedostatok. Ich deficit vníma až 70 % firiem. Najviac si to myslia firmy z odvetví vedeckých a technických činností, informačných technológií a spracovateľského priemyslu," uviedla manažérka oddelenia pre podnikateľov a malé firmy v banke Dáša Polláková.



Cudzincov však podľa prieskumu nezamestnáva a ani neplánuje 72 % spoločností. Naopak, začať s tým tento rok plánuje 1,5 %.



Takmer 17 % firiem doteraz ľudí z iných krajín nezamestnávalo, no premýšľa o tom. "Pre malé a stredné podniky však môže predstavovať problém aj administratíva s tým spojená," uviedol hlavný ekonóm banky Marek Gábriš. Desatina spoločností už cudzincov zamestnávala aj doteraz a plánuje pokračovať v nábore ďalších.



"Na trhu práce stále pretrváva napätá situácia," uviedol ekonóm. Miera nezamestnanosti je však v blízkosti historického minima.



Zamestnávatelia podľa slov Jamborovej tiež často hľadajú riešenie, ako popri raste nákladov kompenzovať pracovníkom aspoň sčasti infláciu v podobe zvyšovania mzdy. Plošné navyšovanie platov plánuje 34 % oslovených, pričom v priemere ich plánujú upravovať o 12 %.



"Najčastejšie ide o firmy z odvetví stavebníctva, administratívnych a podporných činností, ako aj informačných a komunikačných činností. Ak by sme sa na to pozreli z regionálneho pohľadu, najvyššie zastúpenie firiem, ktoré plánujú plošné zvýšenie, je v Prešovskom a Trenčianskom kraji," dodáva Polláková.



K zmenám platov neplánuje pristúpiť 35 % oslovených. Viac ako štvrtina (28 %) opýtaných bude zvyšovať mzdy niektorým zamestnancom.