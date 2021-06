Potenciál robotizácie vidia stavebníci vo výstavbe konštrukcií

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Najväčší potenciál robotizácie vidia stavebné spoločnosti vo výstavbe konštrukcií. Vyplýva to z prieskumu spoločností CEEC Research a Považské cementárne. Túto možnosť zvolilo 31 % respondentov - stavebníkov.Potenciál vnímajú stavebníci tiež pri práci vo výkopoch alebo pri riadení kvality (zhodne 17 %), poprípade pri výškových prácach (11 %) alebo údržbe už dokončených stavieb a konštrukcií (10 %).Pod pojmom "" si väčšina riaditeľov stavebných firiem predstavuje komplexný prístup k stavebníctvu založený na digitalizácii celého životného cyklu budovy alebo robotickú výstavbu. Najmenej opýtaných si pod týmto pojmom predstaví automatickú výrobu dielcov a komponentov stavieb. Viac ako tretina (35 %) sem zaraďuje napríklad aj automatizáciu celkových stavebných procesov.Riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný si myslí, že robotizácia sa bude v stavebníctve zavádzať pomalšie než v priemysle. "V" poznamenal.V súčasnosti stavebníci najčastejšie využívajú z digitálnych technológií systém informačného modelu budovy (BIM), uviedlo to 62 % respondentov. Zhruba 43 % tiež využíva prenosné zariadenia, ako sú tablety či notebooky. Menšia časť opýtaných využíva diaľkovo ovládané stroje (19 %), technológie digitálnej fabrikácie (16 %), drony (13 %) či virtuálnu alebo rozšírenú realitu (9 %). Najmenšia časť opýtaných využíva 3D skener (4 %). Žiadne z týchto uvedených technológií na svojich stavbách nevyužíva 8 % z opýtaných.Firmy uviedli, že najväčší záujem by mali o systém na sledovanie stavu a polohy strojov či materiálu na stavbe v reálnom čase (24 %) a o robotické výrobné zariadenia, ktoré nahradia časť manuálnej práce (23 %). Za atraktívne považujú aj vizuálne zobrazenie geometrie konštrukcie (16 %).Na využívanie robotických technológií a automatizácie by firmy motivovalo najmä zvýšenie produktivity (uviedlo to 77 % respondentov). Práve so stagnáciou produktivity práce pritom bojuje Slovensko už dlhodobo, tvrdí to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. "" vymenoval Kováčik.