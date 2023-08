Prieskum:Obľuba sporiacich účtov v SR pretrváva,má ich 44 % domácností

Bratislava 7. augusta (TASR) - Podiel slovenských domácností s úsporami na sporiacich účtoch sa tento rok medziročne zvýšil zo 43 % na 44 %. Na bežnom účte si úspory drží necelých 28 %, čo rovnako predstavuje nárast oproti vlaňajším 25 %. Žiadne úspory ani investície nemá pätina Slovákov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.



Medziročne tento rok narástol aj podiel Slovákov, ktorí držia úspory v hotovosti u seba doma, z 18 % na súčasných 22 %. Mierne sa tiež zvýšil podiel domácností s peniazmi v investičných fondoch, z minuloročných 13 % na 16 %. Akcie a dlhopisy drží 8 % Slovákov, čo je mierny nárast v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho prieskumu. Otočil sa klesajúci trend investícií do pozemkov a nehnuteľností, a to zo 7 % a 5 % v predchádzajúcich dvoch rokoch na aktuálnych takmer 9 %.



Investície do vzácnych kovov volia podľa prieskumu takmer 4 % Slovákov. Kryptomeny držia 3 % respondentov. Investície do luxusného tovaru alebo umenia uvádza tretí rok po sebe necelé 1 % oslovených.



"Zatiaľ čo konzervatívne metódy sporenia využívajú viac ženy než muži, investície do akcií a dlhopisov výrazne preferujú muži, ktorí tiež omnoho častejšie nakupujú drahé kovy a kryptomeny. Hotovosť si najčastejšie držia najmladší ľudia, a pokiaľ už investujú, tak do akcií a dlhopisov. Investíciám sa venujú predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním a vyššími príjmami," priblížila generálna riaditeľka KRUK Jaroslava Palendalová.