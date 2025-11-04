< sekcia Ekonomika
Prieskum:Ochota ľudí odporúčať služby a cestovanie so ZSSK sa zlepšila
V porovnaní s prvým polrokom 2025 stúpol podiel ľudí, ktorí plánujú v nasledujúcich 12 mesiacoch cestovať vlakom častejšie, a to o osem percent na 35 %.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Index celkovej spokojnosti cestujúcich s vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) dosiahol v treťom štvrtkou 2025 hodnotu 65,3 bodu, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ide len o zníženie o 0,3 bodu. Index ochoty odporúčať značku alebo službu za zlepšil na -10, pričom v európskej verejnej doprave sa pohybuje v intervale od -20 do +10. Vyplýva to z prieskumu ZSSK, ktorý realizovala agentúra Go4insight na vzorke 1000 respondentov vo veku 16 a viac rokov v období od júla do septembra 2025.
V porovnaní s prvým polrokom 2025 stúpol podiel ľudí, ktorí plánujú v nasledujúcich 12 mesiacoch cestovať vlakom častejšie, a to o osem percent na 35 %. Na druhej strane klesol podiel tých, ktorí plánujú menej cestovať vlakom z osem na šesť percent. Najväčší rast záujmu sa prejavil u cestujúcich od 16 do 29 rokov a pri diaľkových vlakoch. Bez zhoršenia vnímajú ľudia komfort, teda čistotu, pohodlie a kapacitu vo vlakoch a rovnako stabilne tiež bezpečnosť železničnej dopravy.
V treťom štvrťroku sa však zhoršila v indexe spoľahlivosti presnosť vlakov o viac ako jeden indexový bod. ZSSK upresnila, že vlaky jazdia tento rok podľa cestovného poriadku takmer na 99 % načas, ak sa do úvahy berú tie situácie, ktoré vie dopravca ovplyvniť. Iné okolnosti, ako je počasie, nehoda, výluka či porucha infraštruktúry, ktoré vlaky zdržia, už nevie dopravca nijako ovplyvniť. Celková presnosť vlakov v tomto prípade klesne na 91 %.
Spokojnosť s informovaním o meškaní a s pocitom osobného bezpečia zostala približne na úrovni predchádzajúceho štvrťroka. V oblasti produktov a služieb došlo medzikvartálne k poklesu pri dostupnosti predajných miest, teda pokladní či vnímaní online nákupu. Celkový index spoľahlivosti sa v tejto oblasti oproti druhému štvrťroku znížil o 0,8 bodu a index komfortu o 0,2 bodu.
Medzi ľuďmi, ktorí plánujú cestovať menej, dominujú najmä dôvody ako zmena životnej úrovne v 38 % či nespoľahlivosť vlakových spojení v 37 %. Ďalej 29 % ľudí označilo za dôvod aj cenu, častejšie využitie auta zase 28 % a komfort 20 %. ZSSK sa chystá urobiť zmeny najmä v oblastiach, ktoré súvisia so spokojnosťou cestujúcich. V prevádzke pôjde o stabilnejšie obehy súprav, operatívne rezervy a obmedzovanie sekundárnych meškaní v koordinácii so správcom infraštruktúry, pričom cieľom je vyššia presnosť.
V rámci informovania cestujúcich sa chce spoločnosť zamerať na rýchlejšie a presnejšie notifikácie vo svojej aplikácii a na webovej stránke, zrozumiteľné odhady príchodu vlakov a jednotný jazyk oznamov. Pri nákupe lístkov sa bude klásť dôraz na jednoduchšie používanie digitálnych kanálov a rozšírenie alternatív na miesta, kde nie je pokladnica.
