Robili prieskum, ktorí absolventi sú lepšie pripravení na prácu v SR
Žiadny z respondentov neuviedol, že by absolventi slovenských vysokých škôl boli horší na pracovných pohovoroch ako absolventi zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Pre zamestnanie na Slovensku sú lepšie pripravení tí, ktorí majú za sebou štúdium na Slovensku, keďže to im pomáha lepšie vnímať špecifiká slovenského trhu. Vyplýva to z prieskumu vykonaného medzi značkovými výrobcami, členmi Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV), o ktorom informoval Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ združenia.
Prieskum medzi manažérmi značkových výrobcov podľa neho konštatoval, že pri výbere uchádzačov do práce majú väčšie šance absolventi slovenských vysokých škôl. Žiadny z respondentov neuviedol, že by absolventi slovenských vysokých škôl boli horší na pracovných pohovoroch ako absolventi zo zahraničia. V prieskume 12 % respondentov však povedalo, že študenti zo slovenských škôl sú lepšie pripravení na prax ako ich kolegovia so zahraničným diplomom.
„Absolventi slovenských vysokých škôl lepšie poznajú prostredie ako tí, ktorí študovali v zahraničí. Veľkou výhodou je, ak počas štúdia mali za sebou prax priamo v odbore. Na druhej strane, absolventi zahraničných univerzít sú stále lepšie jazykovo vybavení, priebojnejší a dokážu rýchlejšie rásť a využiť príležitosť rásť na základe novej ponuky z inej krajiny,“ povedal Tuchscher.
Respondenti prieskumu podľa neho konštatovali, že viac ako kópia diplomu pri pohovore zaváži skúsenosť z praxe popri škole. Aj preto viaceré spoločnosti zdieľajú svoje ponuky na nižšie pozície priamo na vysokých školách. Absolventi s takouto praxou majú výrazne lepšiu štartovaciu pozíciu pre budúce zamestnanie. Najlepšie hodnotenými absolventami boli študenti Slovenskej technickej univerzity, ktorí preukazujú nielen záujem o poznanie, ale aj otvorenosť k novým technológiám.
Dodal, že prítomnosť značkových výrobcov na Slovensku nie je len o vytváraní pracovných miest s vyšším finančným ohodnotením, ale aj priamou podporou vzdelávania v krajine. Jednotlivé spoločnosti, ako aj SZZV ako samostatný subjekt spolupracujú s viacerými vysokými školami.
SZZV je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996, zastupuje spoločnosti s viac ako 8000 zamestnancami a obratom viac ako poldruha miliardy eur.
