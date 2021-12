PRIESKUM: Prenájom kancelárií v EMEA regióne vzrástol o polovicu

Bratislava 12. decembra (TASR) – Pokračujúca pandémia mala veľký vplyv aj na oblasť kancelárií, mnohí sa pre opatrenia presunuli z nich do svojich domovov. Napriek tomu však prenájom kancelárií v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) v predposlednom kvartáli tohto roka medziročne vzrástol o 47 %, pričom v medziročnom porovnaní prvých troch štvrťrokov prenájom vzrástol o 14 %. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



Odborníci však poukazujú na to, že priamo úmerne s dopytom po kanceláriách stúpajú aj požiadavky nájomníkov na ich kvalitu, a to vzhľadom na rastúci trend flexibilnej práce a hybridných pracovných modelov. Podľa zistení spoločnosti sa viac než 70 % veľkých spoločností obzerá po flexibilných kanceláriách s otvoreným a zdieľaným priestorom, ktoré sú udržateľné.



Prieskum ukázal, že zvýšený dopyt po kvalitných kancelárskych budovách je citeľný aj v prípade developerov. Spoločnosť očakáva, že tento rok sa naprieč 15 hlavnými trhmi regiónu EMEA medziročne zvýši počet ukončených transakcií o 24 %. Najbližšie dva roky by mala byť podľa expertov najväčšia časť ponuky nehnuteľností sústredená v Rusku, Poľsku, Holandsku či Nemecku. Naopak, nižší rozvojový rast očakávajú v rakúskej Viedni či francúzskom Paríži.



Ukazuje sa však, že firmy, ktoré hľadajú práve vysoko kvalitné priestory, čelia nedostatočnej ponuke. Naopak, firmy hľadajúce priestory nižšej kvality zase majú na výber a disponujú aj silnejšou pozíciou pri vyjednávaní. "Majitelia budov a investori by sa preto mali pripraviť nielen na rastúci záujem zo strany firiem po všetkých typoch priestorov, ale aj na ceny konkurencie. Určite by sa mali vo väčšej miere zamerať aj na vylepšenie priestorov nižšej kvality," poznamenal Oliver Galata zo spoločnosti.



Odborníci tiež hovoria, že z ekonomického hľadiska a pohľadu obsadenosti bude obnovenie trhu s kanceláriami na úroveň spred pandémie náročné a najväčší posun by mohol byť viditeľný v 2. polroku budúceho roka. Keďže na vzostupe je flexibilnosť a hybridná práca, meniť sa zrejme bude aj cenotvorba a formy zmlúv medzi prevádzkovateľmi a prenajímateľmi.