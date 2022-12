Prieskum:Pri kúpe bytu ľudia zvažujú,či majú kam dať vianočný stromček

Bratislava 26. decembra (TASR) - Záujemcov o kúpu nového bývania zaujímajú trendy na trhu realít, ktorými sú napríklad kvalitné materiály a ekologické riešenia. Pre viac ako 83 % opýtaných je dôležitejšia konštrukcia a dispozície než interiér či štandard, ktorý možno vymeniť. Pri kúpe bytu dokáže rozhodnúť aj to, či si majú záujemcovia kam umiestniť vianočný stromček. Informovala o tom realitná kancelária Herrys na základe jej prieskumu.



"Pri stretnutiach a konzultáciách s klientmi vidíme, že kupujúci sa skutočne zaujímajú aj o technické aspekty stavby. Absolútny základ, ktorý rozhoduje, sú dispozície, lebo tie sa menia iba ťažko," uviedol Filip Žoldák z realitnej kancelárie.



Z respondentov 53 % pritom zvažuje aj celkový vzhľad budovy a to, ako zapadá do okolia. Dôležitú úlohu zároveň hrá vzhľad spoločných priestorov, doplnila spoločnosť.



"Byty sa dnes stavajú kompaktnejšie a ľudia chcú dostať zo svojich štvorcových metrov čo najviac. Nechcú si z nich ukrajovať zbytočnými stĺpmi, oblúkmi či inými netypickými architektonickými prvkami. Chcú dostať účelne navrhnutý priestor, ktorý sa dá veľmi ľahko a prakticky zariadiť," priblížil Žoldák.



Možnosť výberu z viacerých variantov štandardu či vybavenia v cene bytu by uprednostnilo 44 % opýtaných. Pre 23 % opýtaných je zároveň úroveň štandardu taká dôležitá, že sú ochotní si priplatiť. Holobyt alebo holodom, teda kúpu nehnuteľnosti bez zariadenia, by uprednostnilo 18 % opýtaných a necelých 10 % by uprednostnilo kúpu plne zariadenej nehnuteľnosti aj s nábytkom.



"Štandard, ktorý je zahrnutý v cene bytu, vypovedá veľmi veľa o kvalite a filozofii samotného projektu," doplnil Žoldák. "Využívanie či už udržateľných materiálov alebo technológií, ktoré pomáhajú znižovať dosahy klimatických zmien, vnímame ako niečo, čo klienti oceňujú. Kupujúci sú uvedomelí a hľadajú moderné miesto na život, a to v zdravom prostredí," dodal.



Online prieskum mal 1133 respondentov, z toho 52 % žien a 48 % mužov. Viac ako polovicu tvorili 31- až 50-roční s bydliskom v Bratislave a vyše dve tretiny sú absolventmi vysokej školy, uzavrela spoločnosť.