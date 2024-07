Prieskum: Prioritou firiem sú zruční lídri a angažovaní zamestnanci

Bratislava 4. júla (TASR) - Firmy v súčasnosti viac dbajú na rozvoj zručností lídrov a angažovanosť zamestnancov. Na okraji záujmu je ekologické myslenie či štvordňový pracovný týždeň. Vyplýva to z prieskumu vzdelávacej a rozvojovej spoločnosti Develor Slovakia, ktorý sa uskutočnil začiatkom roka 2024 na vzorke 1773 respondentov.



Prieskum ukázal, že firmy majú problém s nízkou úrovňou angažovanosti pracovníkov napriek tomu, že obdobie výpovedí a zmeny zamestnania kvôli lepším podmienkam je už minulosťou. Respondenti uviedli, že v práci robia len nevyhnutné veci a ich angažovanosť je minimálna.



"Udržať angažovanosť ľudí v komplikovanom prostredí, v ktorom je potrebné viesť náročné diskusie a riešiť komplexné problémy, je dnes pre lídrov oveľa ťažšie, ako pred desiatimi alebo 15 rokmi. Pri rozhodovaní sa dnes líder potrebuje oprieť o svoj tím odborníkov, ktorí mu dokážu poskytnúť rozličné uhly pohľadu," uviedol riaditeľ Develor Slovakia a Develor Czech Martin Kunc. Dodal, že správni lídri dokážu ovplyvniť aj to, či ľudia v danej spoločnosti zostanú.



Firmy podľa prieskumu prišli s viacerými iniciatívami, ktoré zvýšili spokojnosť zamestnancov, ale nie vždy to prinieslo väčšiu angažovanosť. Medzi manažérmi sa tak často objavil pocit únavy zo snahy zlepšiť túto angažovanosť. Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že spokojnosť a angažovanosť závisela od viacerých faktorov, ako napríklad odmien, vybavenia na pracovisku, istoty zamestnania, rozvoja kariéry či uznania v práci.