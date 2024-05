Prieskum:Skoro 80 % žien čaká po príchode z práce ešte neplatená práca

Bratislava 11. mája (TASR) - Takmer 80 % žien po príchode domov čakajú ďalšie neodkladné povinnosti súvisiace s domácnosťou a starostlivosťou o deti. Z mužov sa k neplatenej práci v domácnosti hlási necelých 17 % a ďalších 43 % čiastočne. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu 365.bank, ktorý sa uskutočnil na pracujúcich ľuďoch s deťmi vo veku od 3 do 25 rokov a na dospelej bezdetnej populácii. Zúčastnilo sa ho 1050 respondentov.



"Ženy venujú neplatenej práci výrazne viac času oproti mužom, pričom vykonávajú až tri štvrtiny z celkovej neplatenej práce. Aj preto je takmer 90 % Sloveniek z cieľovej skupiny presvedčených, že pracujúce ženy to majú v porovnaní s pracujúcimi mužmi náročnejšie. Avšak viac ako štvrtina mužov s tým nesúhlasí. Neplatená práca žien je tak často pre mužov neviditeľná a prehliadaná," uviedla šéfka PR 365.bank Linda Valko Gáliková.



Prieskum taktiež ukázal, že objem neplatenej práce žien sa zvyšuje nielen s príchodom detí, ale aj pri živote vo dvojici. Práca v domácnosti čaká po príchode z práce tri pätiny slobodných žien bez detí a bez partnera. Tých, ktoré sú bezdetné a žijú s partnerom alebo manželom je 70 %. Z práce do neplatenej práce chodí až 92 % žien, ktoré sú matkami a zároveň žijú v páre.



"U pracujúcich mužov je situácia rozdielna. V tomto prípade život v páre nezvyšuje podiel neplatenej mužskej práce, ako je tomu u žien. Obe skupiny, a to slobodní (39 %) aj zadaní muži (42 %), sa približne rovnako venujú neplatenej práci, keď sa vrátia zo zamestnania," priblížila banka s tým, že situácia sa mení až s príchodom detí, pričom 70 % mužov sa hlási k domácim prácam a starostlivosti o dieťa.



Na Slovensku ženy zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži, čo pri výške priemernej mzdy predstavuje rozdiel viac ako 300 eur mesačne. "Výsledkom tejto situácie môže byť aj to, že pre ženy je náročnejšie tvoriť si finančnú rezervu a úspory, čo zasahuje do ich finančnej stability a nezávislosti. Optimálnu výšku finančnej rezervy má o pätinu menej žien ako mužov, pričom až 60 % pracujúcich žien nedisponuje potrebným finančným vankúšom. Nižšie zárobky sa pritom prejavujú aj na výške dôchodkov. Tieto poberajú ženy v priemere o sto eur mesačne nižšie," uzavrela Valko Gáliková.