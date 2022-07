Prieskum:Slovenské startupy čoraz viac uvažujú o presune do zahraničia

Bratislava 30. júla (TASR) - Mladé inovatívne slovenské firmy čoraz častejšie uvažujú o presune svojho biznisu do zahraničia. Dôvodom sú vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, zlá vymožiteľnosť práva či nepredvídateľnosť slovenského politického priestoru a nestabilná geopolitická pozícia krajiny. Na základe svojho interného prieskumu na to upozornila právnická kancelária Highgate Law & Tax, ktorá sa špecializuje na cezhraničné štruktúrovanie podnikania inovatívnych slovenských spoločností.



Podľa advokátov kancelárie, ktorí sú zároveň súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre prípravu legislatívy, dokážu budúcemu odlevu mozgov, ale aj daní zo Slovenska zabrániť najmä preukázateľná snaha zo strany štátu riešiť legislatívne komplexnejšie témy, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia a stabilnejšie právne a politické prostredie.



Firmám podľa skúseností právnikov prekáža okrem vulgarizácie slovenského politického prostredia aj nejasné geopolitické smerovanie, slabá vymožiteľnosť práva, často sa meniace legislatívne podmienky, nedostatočná a nejasná legislatíva v oblasti kapitálových trhov a nedoriešená oblasť korporátneho práva.



"Zahraničný investor štandardne nechce vstupovať do slovenského startupu cez slovenskú holdingovú spoločnosť. Má oprávnené obavy. Slovensko, kde relevantná časť spoločnosti verí v konšpiračné teórie, totiž neposkytuje dostatočnú právnu a politickú predvídateľnosť," upozornil daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax. V nedávnom prieskume advokátskej kancelárie sa tiež ukázalo, že až 67 % záujemcov o podnikanie na kapitálových trhoch by uprednostnilo skôr zahraničie pred účasťou na slovenskom kapitálovom trhu.



Zo Slovenska okrem toho odchádza aj relatívne významné množstvo kryptonadšencov alebo časť z nich nepriznáva príjmy z kryptomien, lebo nechcú platiť zdravotné poistné, prípadne nevedia, ako majú niektoré príjmy z kryptoaktív vlastne zdaňovať. Na ich odchode sa tak podpisuje nedotiahnutá legislatíva v tejto oblasti. "Ako príklad uvádzam spoločnosť, ktorá poskytuje služby, za ktoré je platená v kryptomenách, pričom svojich dodávateľov rovnako platí v kryptomenách. Takáto firma má podľa súčasnej daňovej legislatívy zdaňovať kryptomeny dvakrát," upozornil Varga.



Ak Slovensko nepristúpi k lepšiemu nastaveniu daní a odvodov a nedotiahne legislatívu tak, aby motivovala podnikateľov zostať "doma", môže v budúcnosti podľa Vargu prísť o milióny eur, ktoré by inak zaplatili firmy štátu na daniach. "Štát potrebuje dokázať, že to s moderným a férovým právnym prostredím myslí vážne," dodal.