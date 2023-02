Prieskum: Spoločnosti sa chystajú na prísnejšie podmienky financovania

Bratislava 11. februára (TASR) – Na prísnejšie podmienky financovania sa pripravuje takmer 90 % spoločností. Tri štvrtiny firiem zároveň očakávajú zvýšenie investičných aktivít v oblasti fúzií a akvizícií. Prísnejšie podmienky financovania očakávalo 87 % respondentov. Vyplýva to z prieskumu právnickej kancelárie CMS.



Hodnota obchodov v krajinách strednej a východnej Európy vrátane Slovenska sa vlani v prvom polroku znížila o 6 % na 13,2 miliardy eur. Objem uzatvorených fúzií a akvizícií klesol o 8 % na 322 transakcií. To je v kontraste s medziročným poklesom v celej Európe o jedno percento.



Väčšina respondentov očakávala, že sa aktivity v Európe v oblasti fúzií a akvizícií tento rok zvýšia. Takmer všetci respondenti zvažovali fúzie a akvizície, 12 % z nich uviedlo, že ich neplánuje uskutočniť. Kontrolu ekonomických, sociálnych a podnikových cieľov v oblasti udržateľnosti očakávalo 90 % opýtaných.



Európsky trh fúzií a akvizícií sa v uplynulých mesiacoch upokojil. "Pred rokom bol hospodársky rast na vzostupe a bol podporený oživujúcim sa spotrebiteľským dopytom a návratom k podnikateľskej činnosti, ktorý umožnilo zmiernenie pandémie COVID-19," uviedol partner kancelárie CMS Michal Huťan. Dodal, že ekonomiky môžu mať väčší problém s infláciou, ako pôvodne predpokladali Európska centrálna banka, Bank of England či ďalšie inštitúcie podieľajúce sa na tvorbe menových politík.



Nové investície ohrozuje blízkosť vojnového konfliktu. Estónsko, Litva, Lotyšsko a Poľsko sa stali v posledných rokoch atraktívnymi krajinami na investície. Geopolitické udalosti však podľa kancelárie CMS túto výhodu ohrozujú. "Predpokladá sa, že investori budú opatrnejší na trhoch v blízkosti Ukrajiny, keďže dlhodobejšie pretrvávajúci konflikt by mohol mať negatívny dosah na ekonomiky susedných krajín, čo môže byť aj prípad Slovenska," povedal Huťan.