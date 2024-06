Prieskum:Spomalenie stavby bytov nezmenilo dopyt po stavebných prácach

Bratislava 14. júna (TASR) - Spomalenie výstavby bytov na Slovensku nemalo vplyv na dopyt Slovákov po stavebných prácach ako rekonštrukcie bytových jadier, izolácie, podhľady či stavby plotov. Vyplýva to z májového prieskumu portálu 123dopyt.sk, podľa ktorého boli najviac dopytovanými činnosťami naďalej stavebníctvo, dodávanie stavebného materiálu, dopravné služby a servisné služby.



V máji 2024 boli najviac dopytované rovnaké oblasti ako vlani. "Táto korelácia môže súvisieť so sezónnosťou, keďže máj je vhodným mesiacom na stavebné práce vo všeobecnosti, avšak zaujímavé je to, že počas obidvoch rokov majú dopyty po stavebných činnostiach či stavebných materiáloch absolútny prím celoročne," uviedol riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí.



V tohtoročnom máji prostredníctvom dopytovaného portálu bolo vyhľadaných celkovo 2463 dopytov, z ktorých vyše 39 % tvoril záujem o stavebné služby. Najviac požiadaviek sa podľa Kočího týkalo Bratislavského, Trnavského a Žilinského kraja. Doplnil, že od vyhľadávania dodávateľov stavebných činností Slovákov neodradili ani vysoké úrokové sadzby pri hypotékach. Najčastejšie sa pritom ľudia zaujímali o služby krbárov, pokladačov dlažieb či murárov.



Dopytový portál zaznamenal aj vysoký záujem o rôzne typy servisných služieb. Dopyt bol po projekčných prácach, finančných službách či po službe odvozu a dovozu vecí. Podľa prieskumu tvorili tieto služby 12,6 % z celkového dopytu. Z dopravných služieb, ktoré v máji tvorili deväť percent z celkových vyhľadávaní, prevažoval dopyt skôr po medzištátnej doprave.