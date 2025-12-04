< sekcia Ekonomika
Prieskum:Tretina zamestnancov očakáva,že im začiatkom roka stúpne plat
Najviac optimistickí sú špecialisti s technickým zameraním a pracujúci v školstve alebo zdravotníctve, uviedlo to 71 %. Naopak, menej optimistickí sú tí, ktorí pracujú v službách a obchode.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Tretina zamestnancov na Slovensku očakáva, že im na začiatku budúceho roka stúpne plat a ďalšia štvrtina to nevylučuje. V tomto smere je tak optimistických spolu 60 % pracujúcich. Rast platu začiatkom roka považuje za takmer vylúčený 12 % ľudí. Vyplýva to z prieskumu JobsIndex, ktorý realizovala spoločnosť Alma Career Slovakia v septembri tohto roka na vzorke 1007 zamestnancov na Slovensku.
Najviac optimistickí sú špecialisti s technickým zameraním a pracujúci v školstve alebo zdravotníctve, uviedlo to 71 %. Naopak, menej optimistickí sú tí, ktorí pracujú v službách a obchode. Z nich očakáva alebo nevylučuje rast platu začiatkom budúceho roka len niečo viac ako polovica.
Spomedzi tých, ktorí očakávajú alebo nevylučujú, že im začiatkom budúceho roka stúpne plat, takmer polovica predpokladá, že to bude len do výšky piatich percent. Necelá tretina to vidí na šesť až desaťpercentný nárast. „Dovolím si tvrdiť, že aj vzhľadom na zvýšené náklady zamestnávateľov si viac ako päťpercentné zvýšenie mzdy podniky v súkromnom sektore nebudú môcť dovoliť. Jedine, ak by šlo o vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých je na trhu nedostatok. Najistejšia a najrýchlejšia cesta, ako si mzdovo polepšiť, stále ostáva presun na kvalifikovanejšiu či náročnejšiu prácu a teda vykonávať prácu, pri ktorej sa požadujú vyššie kompetencie,“ vysvetlil produktový manažér portálu Platy.sk Miroslav Dravecký.
Z prieskumu vyplynulo, že zvýšenie platu do piatich percent väčšina pracujúcich nepovažuje za dostatočný. Tí, ktorí predpokladajú maximálne päťpercentný rast mzdy, by najčastejšie uvítali desať až pätnásťpercentné, prípadne aj viac ako dvadsaťpercentné zvýšenie. Najväčšiu nespokojnosť s očakávaným rastom platu vo výške piatich percent vyjadrili zamestnanci v školstve a zdravotníctve.
„Väčšiu spokojnosť prieskum ukázal u skupiny, ktorá očakáva nárast príjmu vyšší ako päť percent, viac ako polovica to považuje za dostatočné. Tí z nich, ktorí by si ideálne predstavovali výraznejší rozdiel, sa v prieskume najčastejšie vyjadrili, že by očakávali dvadsať a viacpercentné navýšenie. Najvýraznejšie to opäť tvrdia pracujúci v školstve a zdravotníctve, a tiež ľudia s najnižšími príjmami,“ dodala spoločnosť.
