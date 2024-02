Prieskum:UI môže podľa 38 % pracovníkov zle vplývať na duševné zdravie

Bratislava 2. februára (TASR) - Vďaka umelej inteligencii (UI) očakáva 66 % zamestnancov zvýšenie produktivity. Zároveň však má 38 % opýtaných obavy, že to negatívne ovplyvní ich pohodu a duševné zdravie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti KPMG na vzorke 4197 zamestnancov veľkých podnikov z rôznych odvetví v Austrálii, Kanade, Nemecku, Veľkej Británii a v Spojených štátoch amerických.



Takmer tretina (31 %) respondentov má obavy, že nové technológie spôsobia, že ich práca bude zastaraná. Podľa spoločnosti KPMG je to následok nejasnej komunikácie firmy o plánoch využívania nových nástrojov.



"Ak sa zamestnancom v rámci pravidiel platných v danej spoločnosti umožní experimentovať s umelou inteligenciou, zmierni sa tým ich znepokojenie vyplývajúce z pretrvávajúcej neistoty, keďže aj samotní zamestnanci sa tak aktívne zapoja do procesu zmeny," uviedol partner KPMG na Slovensku Rudolf Sedmina.



Pre udržanie relevantnosti vo svojom odbore si 72 % respondentov myslí, že vzdelávanie a zvyšovanie svojej kvalifikácie bude pre nich kľúčové. Postoj firiem k vzdelávaniu má podľa 62 % opýtaných vplyv na to, či nastúpia, odídu alebo zostanú v zamestnaní.



"Dochádza k posunu od vedomostného vzdelávania k vzdelávaniu, ktoré nás naučí efektívne využívať a tvoriť nástroje. Špecifické znalosti potrebné na danú rolu poskytne umelá inteligencia každému zamestnancovi vtedy, keď ich potrebuje. Dôležité preto je naučiť sa s ňou pracovať," dodal Sedmina.



Generatívna umelá inteligencia mení budúcnosť práce a môže pomôcť k vzniku nových prevádzkových modelov v spoločnostiach. Má potenciál ovplyvniť pracovné pozície, v ktorých sú potrebné kreativita, technické a špecifické znalosti. Firmy sa budú musieť podľa KPMG zamyslieť nad tým, ako budú transformovať meniace sa pozície.