Prieskum:Vyše polovice žien po materskej dovolenke mení zamestnávateľa

Bratislava 9. júla (TASR) - Po uplynutí materskej dovolenky mení zamestnávateľa 52 % žien a 33 % ostáva u toho pôvodného. Viacero rodičov požaduje po návrate z materskej, respektíve rodičovskej dovolenky aj možnosť pracovať z domu. Nedostatočnú flexibilitu však pociťuje zo strany firiem 57 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu občianskeho združenia (OZ) Akčné ženy, ktorý sa realizoval na vzorke 306 respondentov, pričom z toho bolo 92 % žien a zvyšných osem percent predstavovali muži.



„Dáta odhalili, že medzi hlavné prekážky po návrate do pracovného pomeru patria problémy so strážením detí, teda 60 %, nedostatočná flexibilita zamestnávateľa, a to 57 %, chýbajúca podpora zo strany zamestnávateľa, celkovo 43 %, nedostatok miest v škôlkach a jasliach a finančné dôvody,“ uviedla zakladateľka OZ Martina Novotná.



Prieskum ukázal, že na plnej materskej dovolenke celé tri roky zostáva 28 % žien. Celkovo 34 % rodičov strávilo na materskej, resp. rodičovskej dovolenke viac ako 3,5 roka, a to najčastejšie z dôvodu starostlivosti o viaceré deti. Ďalších 21 % na nej zostalo v rozmedzí od dva a pol do troch rokov. Celkovo 12 % žien vychováva deti ako jednorodič.



Pre nedostatok flexibility v práci, potrebu byť viac s deťmi či nespokojnosť s predchádzajúcim zamestnávateľom začnú mnohí rodičia aj podnikať, uviedlo to 16 %. Na zosúladenie pracovného a rodinného života vyžaduje 64 % opýtaných možnosť pracovať z domu, 59 % chce skrátený úväzok a 58 % možnosť postupného odchodu detí do škôlky. Vyše 40 % by privítalo aj možnosť umiestniť dieťa do firemných jaslí alebo škôlky.



Flexibilný pracovný čas má v súčasnosti 52 % respondentov, pričom možnosť pracovať z domu využíva 45 %. Plný úväzok preferuje 38 % a 80-percentný úväzok by uprednostnilo 32 %. Dlhú pauzu v práci vnímajú mnohí ľudia aj ako ekonomickú brzdu, keďže neskorší návrat do práce odsúva aj kariérny postup. „V západných krajinách často vidíte, že partneri využívajú flexibilné modely a štáty investujú do kvalitnejších škôlok a jaslí, čo umožňuje skorší návrat po materskej dovolenke matky aj otca,“ dodala Novotná.