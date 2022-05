Prieskumy ukazujú, že Slováci plánujú v lete dovolenkovať doma

Bratislava 12. mája (TASR) - Aktuálne prieskumy ukazujú, že Slováci majú v lete v pláne dovolenkovať na Slovensku, a to hlavne pri vode. Uviedla to Karolína Ducká, PR a mediálna manažérka organizácie Slovakia Travel.



Domáci cestovný ruch však podľa nej zďaleka nie je "za vodou" a aj preto chce Slovakia Travel podporiť tieto prognózy cielenou kampaňou, ktorá bude určená turistom doma a aj v zahraničí.



Poznamenala, že podľa aktuálnych zistení Štatistického úradu SR hotely a penzióny navštívilo v marci takmer 300.000 hostí. Bolo ich deväťkrát viac ako minulý rok v rovnakom období, avšak o 31 % menej ako v marci 2019. Súčasne takmer tretinu celkovej návštevnosti tvorili zahraniční turisti, ktorých v marci prišlo na Slovensko 87.000.



"Uvoľnenie pandemických opatrení a zrušenie obmedzení prišlo doslova v hodine dvanástej a sme radi, že podnikatelia mohli využiť zimnú sezónu, hoci ideálne to, samozrejme, nebolo. Preto sme radi, že vlani sa letná sezóna, naopak, mimoriadne vydarila, a veríme, že aj vďaka našej organizácii bola historicky najúspešnejšou. V tomto trende chceme pokračovať," konštatoval Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel.



Ukazuje sa podľa neho, že Slováci by mali podporiť domáci cestovný ruch aj počas tohto leta. Podľa prieskumu agentúry MN Force viac ako polovica, 58 % opýtaných preferuje dovolenku na Slovensku, do zahraničia sa chystá vycestovať len približne štvrtina respondentov.



Medzi preferované aktivity počas letnej dovolenky opýtaní v prieskume zaradili najčastejšie "oddych pri vode" (23 %) a "výlety do okolia, spoznávanie atrakcií a pamätihodností" (22 %).



"Slovensko má veľkú výhodu v tom, že ponúka širokú paletu, ako tráviť svoj voľný čas. Na malom území, bez dlhého cestovania sa dá nájsť takmer všetko od prírodných skvostov, historických pamiatok, bohatej ľudovej kultúry a folklóru až po zábavu v rušných uličkách miest. V lete k tomu ešte patrí športové a rekreačné vyžitie na jazerách či v akvaparkoch. To všetko sú samé plusy, na ktoré radi lákame turistov doma aj v zahraničí," dodal Mika.