Prieskum:Za posledný rok zmenilo na Slovensku zamestnávateľa 14 % ľudí

Bratislava 17. septembra (TASR) - Za posledný rok zmenilo prácu na Slovensku 14 % ľudí. Fluktuácia tak nie je v porovnaní s európskymi krajinami, kde sa pohybuje na úrovni 20 %, až taká bežná. Hlavným dôvodom je, že si ľudia nemôžu dovoliť zostať bez príjmu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu JobsIndex personálnej spoločnosti Alma Career.



"Trh nie je zmrazený primárne kvôli tomu, že by bolo príliš komplikované zamestnancov prepúšťať, ale preto, že si ľudia jednoducho nemôžu zmenu práce z vlastného rozhodnutia dovoliť," uviedol analytik trhu práce spoločnosti Tomáš Ervín Dombrovský.



Z prieskumu vyplynulo, že ľudia sa plynule nepresúvajú na pozície, kde sú potrební a kde môžu čo najlepšie využiť svoj potenciál. Pre spoločnosti je zase jednoduchšie udržať si aktuálnych pracovníkov, aj keď to nie sú len tí dobrí. Vo firmách podľa Alma Career často zostávajú aj frustrovaní ľudia, ktorí ťahajú pracovnú výkonnosť dole. "Ak spoločnosti hľadajú ľudí na perspektívne pozície s vyššou pridanou hodnotou, tak môžu zistiť, že takíto pracovníci sú zvyčajne usadení na stoličkách bez budúcnosti v iných firmách a pravdepodobne čakajú na výpoveď a odstupné," zhodnotila spoločnosť.



Ľudia sa pri zmene práce snažia vyhnúť riziku, že by boli nejaký čas bez zamestnania, najmä z finančných dôvodov. Finančnú rezervu na viac ako mesiac nemá 39 % z opýtaných respondentov. Každý štvrtý zamestnanec uviedol, že by si mohol dovoliť hľadať novú prácu najviac jeden mesiac a dve tretiny z nich najviac tri mesiace. Tí, ktorí sa už rozhodli opustiť svoje súčasné zamestnanie, si chcú nájsť novú prácu ešte pred podaním výpovede. Do novej práce nastúpi takmer okamžite po odchode z predchádzajúceho zamestnania 29 % ľudí.



Novú prácu si aktívne hľadá každý desiaty zamestnanec, pričom zmeniť zamestnanie by chcela takmer tretina respondentov. Pomer medzi dobrovoľnými a nedobrovoľnými odchodmi z práce sa ustálil na úrovni približne 60 ku 40.