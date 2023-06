Prieskum:Zásady CSR dodržiava väčšina firiem,riešia sa aj na pohovovre

Bratislava 18. júna (TASR) - Zásady spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) v súčasnosti naplno dodržiava už 54,6 % zamestnávateľov. Ukázal to júnový prieskum spoločnosti Edenred, ktorý sa na to opýtal 1616 kmeňových zamestnancov firiem či inštitúcií. Aspoň niektoré zásady sa snaží podľa nich dodržiavať 31,9 % a CSR sa vôbec nevenuje len 1,9 % zamestnávateľov.



"Tieto čísla hodnotíme veľmi pozitívne a dúfame, že v ďalšom období budú rásť ďalej," povedala riaditeľka pre verejné vzťahy spoločnosti Edenred Lívia Bachratá. Spoločnosť v júni plánuje aktivitu nazvanú Ideal Week, počas ktorej chce CSR témy prezentovať.



Dôležitosť CSR zásad pre zamestnancov ilustrujú odpovede na otázku o pracovných pohovoroch. Ak by respondenti v najbližšom čase menili prácu, o dodržiavanie CSR zásad zo strany potenciálneho zamestnávateľa by sa zaujímala drvivá väčšina z nich. Viac ako polovica (53,2 %) priznala, že by na pohovore túto problematiku otvorila, aj keď by to pri finálnom rozhodovaní nebolo kľúčové. Ako jeden z kľúčových faktorov pri rozhodovaní o prijatí práce to označilo 37,4 % opýtaných. Naopak, CSR tému by vôbec neotváralo 9,4 % uchádzačov.



"Zodpovednosť zamestnávateľov voči zamestnancom, ale aj voči spoločnosti je jedna z významných ciest, ako zlepšovať kvalitu života nás všetkých. Sme presvedčení, že si to budú zamestnanci aj zamestnávatelia čoraz viac uvedomovať," skonštatovala Bachratá.



Prieskum taktiež ukázal, že najdôležitejšou z CSR zásad je pre zamestnancov zlepšenie pracovného prostredia a zdravia pracovníkov. Túto možnosť si vybralo 56,3 % opýtaných, pričom mohli označiť viacero odpovedí. Nasleduje ochrana životného prostredia (51,9 %), zodpovedné riadenie a transparentnosť (40 %), dodržiavanie ľudských práv (37,6 %), etické podnikanie a spravodlivé obchodné praktiky (33,9 %), podpora miestneho rozvoja a komunity (28,3 %), EKO produkty a služby sú dôležité pre 17,3 % respondentov, diverzita pre 13 % a dobrovoľníctvo pre 5,9 %.



Dáta zároveň potvrdili, že svoje správanie postupne nemenia len firmy, ale aj väčšina zamestnancov. Až 51,7 % z nich potvrdilo, že v posledných šiestich mesiacoch sa správa viac ohľaduplne k životnému prostrediu. Takmer tretina je proti foodwaste, teda snaží sa vyhadzovať menej jedla, a tri percentá opýtaných sa viac zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Svoje správanie v tomto smere za uplynulý polrok nijako nezmenilo 16 % respondentov.