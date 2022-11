PRIESKUM:Záujem Slovákov o pôžičky neochladol, zmenil sa však ich účel

Bratislava 2. novembra (TASR) – Celkový postoj obyvateľov Slovenska k pôžičkám je porovnateľný s minulými rokmi, keď o úvere uvažuje viac ako tretina opýtaných. Tento rok sa však výraznejšie mení účel pôžičky, a to aj v súvislosti s rastúcimi cenami energií. Vyplýva to z prieskumu pre mBank zrealizovanom prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos.



Približne 40 % Slovákov deklaruje, že si aktuálne vo svojej domácnosti požičať nepotrebuje a ďalších 22 % pôžičky odmieta. V oboch prípadoch ide podľa prieskumu najčastejšie o starších ľudí. Nad pôžičkou uvažuje 38 % opýtaných. Z nich si na konkrétny cieľ dlhodobo uvažuje požičať 29 % a ďalších 29 % uvádza, že si počas jesene a zimy budú musieť požičať neplánovane.



Približne 13 % respondentov, ktorí uvažujú o pôžičke, si plánuje svoje pôžičky konsolidovať a podľa možnosti zvýšiť. Svoj cieľ či účel, na ktorý si pôvodne plánovali požičať, nakoniec odložilo 29 % respondentov uvažujúcich o pôžičke.



Výsledky prieskumu potvrdili, že práve zvyšujúce sa ceny energií sa premietnu aj do rodinných rozpočtov a premenia tak priority. Oproti minulým rokom sa výraznejšie mení účel pôžičky. "Skupina Slovákov, ktorá si na jeseň alebo v zime bude musieť na niečo neplánovane požičať (11 %), tieto peniaze využije najčastejšie na poplatky a ročné vyúčtovanie za elektrinu a plyn (32 %), na bežnú dennú potrebu (22 %) a po novom tiež na investíciu do zmien využívania energií, ako je napríklad výmena kotla, solárne panely či tepelné čerpadlá (17 %). Tí, ktorí pôžičku plánujú dlhodobejšie, investujú najmä do rekonštrukcie (32 %), kúpy auta (18 %) a zateplenia (16 %)," spresnila Kateřina Veselá, manažérka pre nehypotekárne úvery mBank Slovensko a Česká republika.



Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že postoj Slovákov k pôžičkám sa líši nielen z hľadiska veku, ale aj podľa dosiahnutého vzdelania. Zadlžovanie najviac odmietajú najmä ľudia so základným vzdelaním a s výučným listom. Práve táto skupina ľudí však uvádza, že aktuálne s peniazmi nevychádza príliš dobre. Naopak, najmenšiu averziu voči pôžičkám má skupina obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním a táto skupina má zároveň najmenšiu potrebu si požičať.