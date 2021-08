Prieskum:Zrýchľovanie ekonomiky sa podľa slovenských ekonómov skončilo

Bratislava 17. augusta (TASR) - Index ekonomického sentimentu sa prepadol v júli z mimoriadne vysokých úrovní z júnových 74 bodov na deväť bodov. Hlavným dôvodom tejto zmeny je prudký nárast podielu respondentov, ktorí očakávajú sprísnenie pandemických opatrení zo 7 % na 46 %. Vyplýva to z júlového prieskumu ekonomického sentimentu na Slovensku CFA Society Slovakia.



Približne 28 % respondentov, naopak, naďalej očakáva pozitívnu pandemickú situáciu, pričom pozitívnymi faktormi by mali ostať aj nízka báza a odložená spotreba. Napriek prepadu očakávaní slovenskej ekonomiky hodnotenie aktuálnej ekonomickej situácie, dosiahlo obdobie 55 bodov. Išlo o posilnenie o päť z júnových 50 bodov. V porovnaní so zahraničím sú očakávania rastu Slovenska, ktoré majú deväť bodov, pod úrovňou eurozóny, kde sú očakávania rastu 21 bodov. Slovensko je taktiež pod USA, kde sú na úrovni 16 bodov. Očakávania rastu všetkých sledovaných geografických oblastí sa v júli výrazne prepadli.



Vyhliadky pre vývoj na finančných trhoch sa v reakcii na pokles sentimentu zmenili. Index očakávaného vývoja na amerických akciových trhoch klesol z júnových 43 na 23 bodov a na európskych zo 49 na 26 bodov. Očakávania vývoja výnosov z desaťročných slovenských dlhopisov zaznamenali prepad z júnových 49 na 18 bodov. Pri nemeckých a amerických dlhopisoch klesli tieto očakávania v porovnaní so Slovenskom v menšej miere zo 46 na 21 bodov, respektíve z 53 na 32 bodov.



Index ekonomického sentimentu meria očakávania slovenských ekonómov v súvislosti s vývojom ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch.