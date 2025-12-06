< sekcia Ekonomika
Priestor na pokles úročenia hypoték je obmedzený, riziká rastú
V septembri predstavoval medziročný rast 6,6 %, v najbližších mesiacoch môže prísť ešte k jeho zrýchleniu na 8 až 9 %.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Aktuálna situácia na hypotekárnom trhu je priaznivá a jeho rast zatiaľ pokračuje. V budúcom roku však vzhľadom na viaceré riziká môže dôjsť k jeho spomaleniu. Zhodujú sa na tom Národná banka Slovenska (NBS) aj odborníci na hypotéky. Priestor na ďalší plošný pokles sadzieb je podľa nich obmedzený a dá sa očakávať skôr ich stagnácia.
Rast hypoték sa v priebehu roka 2025 postupne zrýchľoval. Počet čisto nových hypoték sa vrátil na dlhodobý priemer a v súlade so zvyšovaním cien nehnuteľností rastie aj priemerná výška poskytovaných hypoték, poukázala NBS v najnovšej Správe o finančnej stabilite. V septembri predstavoval medziročný rast 6,6 %, v najbližších mesiacoch môže prísť ešte k jeho zrýchleniu na 8 až 9 %. V strednodobom horizonte však dopyt po hypotékach podľa centrálnej banky pravdepodobne zoslabne.
„Pribúdajú viaceré faktory, ktoré môžu výhľadovo oslabovať tak objektívnu finančnú situáciu domácností, ako aj ich sentiment: očakáva sa stagnácia reálnych miezd, nárast nezamestnanosti a spomaľovanie rastu cien na trhu nehnuteľností. Ani banky nenaznačujú, že by dopyt po hypotékach mal ďalej výraznejšie rásť,“ priblížila NBS. Pri predikcii ďalšieho vývoja je preto banka opatrná. „Myslíme si, že postupne môžeme očakávať spomaľovanie tohto trhu,“ konštatoval riaditeľ odboru finančnej stability NBS Marek Ličák.
„Som presvedčený, že aktuálne reštrikcie zo strany štátu v podobe konsolidačných opatrení budú mať negatívny vplyv na ďalší vývoj hypotekárneho trhu. Myslím si, že v budúcom roku môžeme počítať s minimálnym rastom celkovej ekonomiky, čo sa premietne aj do slabšieho dopytu po hypotékach. Dokonca môžeme byť svedkami stagnácie,“ predpokladá hypotekárny analytik spoločnosti Simplea Peter Horčiak.
Pripomenul, že v júni tohto roka znížila Európska centrálna banka (ECB) poslednýkrát svoju kľúčovú sadzbu na 2 % a odvtedy sa nezmenila. „To sa odráža aj na Slovensku, kde sa úrokové sadzby menia len minimálne. Pri nových úveroch sa pohybujú na úrovni 3,5 - 3,7 % a pri refinančných niekde okolo 3,2 %,“ vyčíslil. Očakáva, že banky namiesto ďalšieho znižovania úrokov využijú skôr rôzne iné benefity pre klientov. „Som presvedčený o tom, že k výraznej zmene v rámci úrokových sadzieb nedôjde,“ doplnil Horčiak.
Aktuálne banky ponúkajú zľavy zo sadzieb v rámci rôznych kampaní, odmeňujú klientov za využívanie produktov, za aktívny účet, využívanie platobnej karty, prípadne za udržateľnosť, priblížila garantka pre retailové a korporátne úvery Universal maklérsky dom Zuzana Pašková. „V najbližších mesiacoch sa neočakáva výraznejší pokles sadzieb, úrokové sadzby pre hypotéky sa budú pohybovať okolo 3 % v závislosti od bonity klienta,“ predpokladá.
Rozpočtové riziká aj nepredvídateľná politická situácia zvyšujú neistotu, čo vedie banky k opatrnosti a spôsobuje pomalší pokles úrokových sadzieb oproti priemeru eurozóny, zhodnotila riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová. „Na budúci rok nás nečaká len pravdepodobná stagnácia úrokových sadzieb, ale najmä konsolidácia verejných financií a s ňou spojená zhoršená finančná situácia ľudí. Práve kvôli týmto faktorom nemôžeme vylúčiť ani sprísnenie posudzovania bonity klientov zo strany bánk,“ avizovala.
Podľa štatistík NBS za prvé tri štvrťroky 2025 klesli priemerné sadzby hypoték o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 3,6 %. Ďalší mierny pokles možno očakávať v dôsledku marketingových akcií bánk. V porovnaní s eurozónou je však Slovensko naďalej medzi drahšími krajinami, upozornila centrálna banka. „Vývoj hypotekárnych sadzieb je pomerne úzko naviazaný na vývoj výnosov štátnych dlhopisov, a teda aj na ekonomicko-fiškálny vývoj na Slovensku,“ vysvetlila v aktuálnej Správe o finančnej stabilite.
