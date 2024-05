Analytik: Uvoľnil sa priestor na zlacnenie pohonných látok

Bratislava 10. mája (TASR) - Pri veľkoobchodných cenách pohonných hmôt v Rotterdame v 18. týždni ceny benzínu pokračovali v poklese, ceny nafty sa mierne odrazili od svojho krátkodobého minima. Na Slovensku sa však zatiaľ zlacnenie veľkoobchodných cien pohonných hmôt a ropy neprejavilo v štatistických dátach, ktoré sú o týždeň pozadu. Z tohto dôvodu tak priestor na zlacnenie ešte je. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.



"Trh s ropou je taktiež ešte naďalej v klesajúcom trende a silnejší impulz na oživenie zatiaľ nevidíme. V tomto mesiaci sa však už postupne naštartuje sezónnosť a pokles cien sa tak môže zastaviť. Dôležité bude taktiež júnové zasadnutie OPEC, ktoré môže naďalej predĺžiť reštrikcie a pokračovať v obmedzovaní ponuky, čo by opäť vyvolávalo tlak na rast cien," priblížil.



V 18. týždni sa ceny ropy prepadli a nakoniec uzavreli na 82,96 USD za barel, čo bolo o 7,3 % nižšie v porovnaní s predošlým týždňom. "Dôvodom bol primárne nárast zásob v USA, ktorý naznačoval slabnúci dopyt. V tomto týždni po prepade cien však pozorujeme miernu stagnáciu a ceny ropy sa pohybujú na úrovni 84 dolárov za barel, čo je o 1,27 % vyššie," spresnil Nemky.



"Čo sa týka geopolitických rizík, tak prímerie medzi Hamasom a Izraelom sa nepotvrdilo, práve naopak. Vyzerá to tak, že Izrael spustil jednu z posledných operácii v Gaze, a to útok na južnejšiu časť mesta. Debaty o prímerí však ešte neskončili, zatiaľ si trh tohto rizika nevšíma, keďže riziko zapojenia Iránu do konfliktu postupne upadlo," dodal anylytik XTB.



(1 EUR = 1,0732 USD)