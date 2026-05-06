Priestor pre daňové podvody pri vybraných službách má znížiť novela
Navrhovaná vnútroštátna úprava je podľa poslanca koncipovaná tak, aby bola dlhodobo zlučiteľná s právom Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Priestor pre daňové podvody pri vybraných službách by mala znížiť úprava zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Nezaradený poslanec Roman Malatinec navrhol rozšírenie už existujúce modelu prenesenej daňovej povinnosti na ďalšie presne vymedzené oblasti. Národná rada (NR) SR návrh novely v stredu posunula do druhého čítania.
Návrh má podľa predkladateľa posilniť efektívny výber dane pri plneniach, pri ktorých kombinácia obchodného modelu, rýchlosti reťazenia a nízkych logistických bariér vytvára nadpriemerný rizikový profil. Po schválení má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.
Novela zákona o DPH sa zameriava na tri skupiny služieb s preukázaným vysokým podvodným potenciálom. Ide o služby v oblasti informačných technológií, reklamné služby vrátane sprostredkovania predaja reklamného priestoru a času, či prieskumu trhu a verejnej mienky, ako aj poradenské činnosti a služby.
„Všetky tri kategórie služieb zdieľajú spoločné charakteristiky, ktoré zvyšujú ich zraniteľnosť voči daňovým podvodom. Ide prevažne o nehmotné plnenia s nízkymi transakčnými bariérami, vysokou pridanou hodnotou, možnosťou rýchleho reťazenia subdodávateľov a obmedzenou možnosťou objektívneho overenia ekonomického obsahu jednotlivých transakcií,“ vysvetlil Malatinec.
V kombinácii s intenzívnym outsourcingom, cezhraničnými štruktúrami a komplexnými zmluvnými modelmi to podľa neho vytvára prostredie, v ktorom sa v praxi opakovane objavujú schémy typu missing trader a karuselové podvody, založené na dočasnom držaní vybratej DPH subjektom, ktorý následne daň neodvedie.
„Rozšírenie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti (reverse charge) na tieto služby je koncipované ako sektorové, úzko zacielené opatrenie, ktoré rešpektuje zásadu proporcionality a právnej istoty a nezasahuje do všeobecného pravidla, podľa ktorého je osobou povinnou platiť daň spravidla dodávateľ,“ podotkol Malatinec.
Navrhovaná vnútroštátna úprava je podľa poslanca koncipovaná tak, aby bola dlhodobo zlučiteľná s právom Európskej únie. Z hľadiska vnútroštátnej legislatívnej techniky ide o rozšírenie existujúceho modelu reverse charge na ďalší presne vymedzený okruh plnení, pričom sa využíva overený prístup založený na štatistickej klasifikácii produktov podľa činnosti.
Slovenská právna úprava už obsahuje osobitný sektorový režim pri stavebných prácach, kde je prenesenie daňovej povinnosti naviazané na presné vecné vymedzenie plnení a na vylúčenie retailovej roviny. Ustanovenie zákona o DPH rieši kvalifikačné spory pri stavebných prácach a pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou. „Tento mechanizmus vychádza z pragmatickej potreby znížiť spory o tom, či konkrétne plnenie spadá do režimu reverse charge a súčasne zachovať právnu istotu pre poctivých platiteľov,“ dodal Malatinec.
